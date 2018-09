Hace pocas semanas generó una fuerte repercusión con una frase. Dijo que esperaba que el Gobierno cumpliera su mandato y que la gente la pasara realmente mal para que no volviera a votar a Cambiemos. Las críticas no tardaron a llegar y debió reconocer que se expresó de esa manera en un momento de enojo. Con más mesura, Dady Brieva ahora volvió a exhibir sus diferencias con la administración de Mauricio Macri.

"El nivel de envenenamiento es tan grande… ¿Qué es lo que hace que un periodista se levante todos los días y vaya a trabajar para hablar de un gobierno que hace tres años que no está? No envenenen todo, una cosa son los bolsos de López, otra lo que dice Rizzo, Echarri o Romano. Yo no estoy en contra de Casero ni de Baby Etchecopar, nunca mataría al cartero", dijo el cómico en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en A24.