El impactante relato de un paciente de coronavirus. Se trata de Ariel Tondo un empresario de Córdoba quien se encuentra internado desde el pasado sábado con un cuadro de "neumonía bilateral" en un hospital de la capital cordobesa.



Anteriormente, en su cuenta de la red social Instragram, Tondo se "burlaba" de la pandemia y publicaba todo tipo de "chiste". El pasado último domingo, utilizó ese perfil para subir un video, desde el nosocomio, al que acompañó con un breve texto que decía "Empatía COVID en 1° persona".



En su relato revela que tiene el "3% de capacidad pulmonar" y que se contagió en el "velorio de una tía" por culpa de 3 personas que infectaron a 17. Además aclaró que "no hay camas" y dijo: "esta enfermedad está hecha por grandes hijos de puta del mundo" el virus "se va entreteniendo con vos como él quiere no hay nada que ellos puedan hacer nada, sáquense toda la cabeza por el momento no hay nada hasta que no llegue la vacuna no hay nada.



De esta manera, en el video cuenta: "Buenas tardes a todos, voy a usar este poquito de aire que tengo... acaban de traer de la otra sala a una sala intermedia. Mi único fin de este vivo que estoy haciendo es...no tiene que ver con el morbo ni mucho menos, simplemente la empatía, la muestra de solidaridad contra toda esa gente que por ahí descrea un poco de la enfermedad. Yo tampoco era consciente de la gravedad que tenía la enfermedad esta... pero bueno contarles un poquito, cómo esc cómo se desarrolla y cómo son las posibles complicaciones", comenzó diciendo y luego continuó: "no quiere decir que lo que me pasó a mí le va a pasar a todo el mundo algunos los transitaran cón con mayor... será más leve pero es muy importante dos o tres cosas que les quiero dar porque no quiero que le suceda, yo siempre en la vida trate de ayudar a todos y ahora no puedo ser menos teniendo la información que tengo o guardarmela".



Así, desandó el camino de su situación: "El día lunes me diagnosticaron covid positivo, el día lunes de esta semana pasada, el martes colapsaron a mis pulmones, lo dos fue muy virulento... 39° de fiebre, 4 de la mañana me fui solo en el auto porque tengo covid, ambulancia no había y llegué como pude al Allende... en el Allende me atendieron en una carpa externa que hay. Me hicieron una tomografía demoraron como bueno muchísima gente, lleno de gente todo una locura yo sin aire.. me pusieron un poco de oxígeno y ahí me diagnosticaron la neumonía... la neumonía bilateral total y me dijo no tenemos cama´ y ahí es donde les quiero contar cómo es donde... cómo se complica todo lo que uno cree que puede ser fácil".



También aeguró que "Esta enfermedad nos iguala a todos a todos, al de abajo al medio el de arriba cuando ahí no existe la plata, ahí no existe nada... cuando no hay cama no hay cama y escúchame cuando no hay cama y necesitas una cama estás complicado. Por intermedio de un conocido que la verdad le estoy muy agradecido apareció una cama se liberó una cama de hospital Italiano y me dijo ´Ariel por favor llega como puedas antes que se ocupe´ en el hospital italiano Así que agarre de vuelta mi fiestita (el auto) y me fui como pude hasta Barrio General Paz a internarme ahí. Dejé el auto afuera mi interne.... al rato ya estaba estaba...estaba siendo asistido por los médicos que realmente son increíbles todos se han contagiado de covid, todos estaban... ya fueron contagiados de covid están aterrorizados entran como astronautas a la habitación".

"En la habitación me encontré con unos compañeros dehabitación que son unos genios Edu que es un genio total ...bueno uno que recién lo acaban de llegar a terapia porque empeoró... es una lucha diaria no tenés.... tengo 3% de capacidad pulmonar no tenés, no tenés oxígeno para hacer dos pasos seguidos. Dos pasos y te caes entonces estoy con oxígeno permanente. Tuve mucha fiebre, ya hoy me bajó la fiebre eso es un buen síntoma me ponen una batalla de cosa que aparentemente lo único el corticoide, es lo único que está salvando vidas. Entonces primero, que les quiero decir para los que sabían que esta enfermedad era así bueno no hay mucha novedad, para los que los que descreían que esta enfermedad no era tal y quién inventó de la política... esta enfermedad está hecha por grandes hijos de puta del mundo... está bien pensada y está destinada a matarte... te busca, la buscas por acá y te ataca por allá hasta. Ataca todos los órganos, ataca el pericardio del corazón, ataca los riñones, ataca los pulmones, ataca el cerebro. Sean consciente de lo que les estoy diciendo. No es morbo es información. El chico que tengo acá al lado mío , Edu 35 años, estado físico impecable... está igual que yo destrozado. Entonces por favor sean conscientes no bajen la guardia no entren en pánico, no entren en pánico simplemente tomen conciencia", comentó casi sin fuerzas.



Luego recomendó: "Otro dato Bueno me enfermo si total nos vamos a enfermar todo así ya está´-.... primero no se enfermen... no se enfermen, no hay cama en toda la ciudad de Córdoba ni alrededores hay Covid por todo Córdoba. Si se enferma y requieren de una cama van a terminar falleciendo en la calle. Me entienden lo que le digo, tomen conciencia de eso, la enfermedad no tiene alta mortalidad siempre y cuando pueda ser tratada. Ahora sí cuando tiene que ser tratada no hay cama o no hay personal médico la mortalidad crece todo el porcentaje que no lo es. O sea si tiene una mortalidad del 3% cuando no te atienden pasa el 100%, entonces no se enfermen, no es una opción enfermarse tienen que tratar de protegerse... si se enferman bueno manejenlo con cautela no entren en pánico y traten de que sea lo más leve posible. Otra cosa más que le quería... decir la cama, no se descuiden no se enfermen... altamente contagiosa la enfermedad apenas le digan ´Covid positivo´ se encierran a dentro del tanque de agua de la casa y no toquen a nadie, métanse en una pieza solo y banquensela no contagien a nadie es altamente contagiosa".

"Todo el mundo se pregunta o me pregunto donde me contagie yo... me contagie en un velorio Brandalisi. Falleció mi tía, fuimos todoS ahí en el velorio la tristeza y la angustia te relaja y bueno nos abrazamos nos besamos y toda esa historieta... pero hubo tres pelotudos, dos de Córdoba y uno de la Francia que estaban con Covid positivo nadie lo sabía. 17 contagiados de covid salimos del velorio ese. Así que por favor se los pido está en todos lados el virus y es totalmente invisible... entonces si yo hubiera ido a ese velorio y hubiera seguido con los recaudos y los protocolos que tenía yo de alejamiento de no contacto físico capaz que zafaba pero no.... Besamos a la tía que estaba muerta, el otro de besaba a la tía que estaba muerta. Nos despedimos, lágrima con lágrima, chau cagué", subrayó y después aclaró "así que bueno mis hijos a ese velorio no fueron así que gracias a Dios están bien.



"Yo a partir de ahí, ese sábado mismo... el sábado en las 3 de la tarde fui al velorio a las 6 de la tarde ya tenía síntomas para que entiendan la virulencia... la virulencia que tiene este virus. Si te agarra y pasa tranquilo bueno agradezcanle al Señor. Los médicos tienen muy poco margen de hacer algo con cuando entras acá, o sea, esto es todo externo pero no hay nada definitorio ... te bajan la fiebre, te dan oxígeno pero el maldito... maldito virus este que inventaron hace lo suyo. Va haciendo lo suyo, se va entreteniendo con vos como él quiere no hay nada que ellos puedan hacer nada, sáquense toda la cabeza por el momento no hay nada hasta que no llegue la vacuna no hay nada. Lo único que hacen ellos es bajarte la fiebre ponerte un de suero, en el suero ponerte corticoide que lo único que está bajando la mortalidad en todo el mundo ...el corticoide y nada más. Y lo demás es mano del Señor... si sos creyente hoy más que nunca, si no lo sos hacete creyente es lo único que te puede salvar".



"Desde ya yo le estoy muy agradecido a todos esto se trata solamente por empatía, por ponerme en el lugar del otro, por llevar la información real, apolítica, y totalmente desinteresada para que cada uno sepa con lo que se está tratando. No en Estados Unidos, no en México, no en Italia en la Ciudad Villa Carlos Paz en una persona sana... que me hizo arrodillar, me hizo poner rodillas... así que bueno estoy muy agradecido a todos por las cadenas de oración y ya está... ya, ya me quedé sin aire así que les mando un abrazo a todos muy agradecidos y seguramente nos volveremos a ver" dijo sollozando para concluir.

