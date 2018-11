Cuando todo parecía indicar que la primera etapa de búsqueda del ARA San Juan se completaría sin novedades, la empresa Ocean Infinity informó la detección de un nuevo punto de interés a 800 metros de profundidad en el área denominada 15A. Es el primer contacto hallado en dos semanas: tiene 60 metros de diámetro, una dimensión similar a la de la nave que desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

La embarcación se encontraba trabajando en el área donde se escucharon supuestos ruidos de golpes en el casco, una antigua maniobra de auxilio de la tripulación para ser detectados. Se dirigió hacia allí por orden de la jueza Marta Yáñez, quien instruye la causa. Aunque con la nueva detección deberá regresar a la zona que la firma norteaméricana diseñó originalmente para comprobar de qué se trata este elemento.





Una vez que la firma recupere todos los AUV que tiene desplegados en el mar se dirigirá hacia las coordenadas donde se encuentra el nuevo objeto, que fue catalogado con la categoría "C", es decir, de probabilidad fuerte. Esto no necesariamente quiera decir que el submarino esté allí, si no que deberá verificarse con el vehículo submarino remoto de qué se trata el elemento.

#ARASanJuan #LaBúsquedaContinúa Parte Nº 132: el buque Seabed Constructor está reposicionándose hacia el Sitio 1, área 15A-4, para investigar el punto de interés nº24. Por meteorología el arribo se estima aproximadamente para las 23:30hs. Más info: https://t.co/ARoWSuPKEg pic.twitter.com/npyeaIqxEg — Armada Argentina (@Armada_Arg) 16 de noviembre de 2018

Los expertos están analizando una serie de imágenes creadas a través del sonido por los AUV, que son calificadas en una escala de cinco niveles. El C es un punto intermedio pero que puede llegar a tratarse de la nave intensamente buscada desde hace un año.

Las tareas de rastrillaje estuvieron marcadas por momentos de tensión en las últimas semanas, luego de que Ocean Infinity anunció el fin de las operaciones antes de cumplir los 60 días activos de búsqueda. El Gobierno y la Armada acordaron la continuidad de la misma pero una vez cumplido ese plazo la firma se retirará y se desconoce si volverá al mar argentino. En rigor, ya cumplió con el mínimo de tiempo de trabajo establecido por contrato y nadie puede obligar a las autoridades de la firma norteamericana a retomar su labor.

Fuente: TN