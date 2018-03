El dólar retrocedió ayer 14 centavos y cerró en $20,54 en el mercado minorista, en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino con fuerza y sumó la cuarta rueda con posición vendedora en la semana.



El Banco Central informó oficialmente que intervino en el mercado de cambios con ventas por U$S 212,5 millones, cifra que superó en conjunto a las tres participaciones anteriores de la semana, por un total de US$ 173 millones.



De esta forma en esta semana el BCRA inyectó U$S 385,5 millones en la plaza y logró quebrar la tendencia alcista que llevó a la divisa estadounidense a máximos de $ 20,69 para la venta minorista y $20,41 en el mayorista.



Para la venta al público el dólar terminó en $19,99 para la compra y $20,54 para la venta, de acuerdo al precio promedio operado por las entidades financieras que releva el Banco Central.



El valor máximo se ubicó en $20,60, en los bancos Galicia e ICBC; mientras que la punta más baja fue de $20,50 en los bancos Nación y Macro. En el Banco Nación, el dólar billete quedó en $20 y $20,50 para las puntas compradora y vendedora respectivamente, 15 centavos menos que el jueves. Mientras que en el mercado informal, el denominado dólar blue, marcó una baja de tres centavos respecto al cierre del jueves, en $20,25 y $20,65 para la compra y la venta respectivamente. En el segmento mayorista, donde operan los grandes inversores, el dólar retrocedió 11 centavos y finalizó en $20,15 para la compra y $20,25 para la venta. De esta forma, entre ayer y el jueves el dólar mayorista retrocedió 16 centavos, desde el máximo alcanzado el miércoles de $20,41.