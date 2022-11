El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, sostuvo ayer ante el XLIII Consejo Federal Agropecuario (CFA) que la segunda edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) 'tendrá buena aceptación' por parte de los productores, aunque tendrá un ingreso más gradual de los mismos.

'Como llegamos a los U$S 8.000 millones en la ventana de septiembre del PIE, hoy esperamos U$S 3.000 millones como mínimo. Entendemos que no a va haber el aluvión (de ventas) que hubo en septiembre, sino que va a ser un ingreso más gradual, pero con muy buena aceptación', indicó Bahillo durante su presentación ante CFA, integrado por los responsables de las carteras agropecuarias provinciales y de organismos estatales.

Por otro lado, indicó que hay un compromiso por parte de las cerealeras de no aumentar el precio de los insumos para la producción de alimentos balanceados para consumo animal, en especial de pollos, cerdos y vacunos, teniendo en cuenta el aumento del poroto de soja, que el lunes se negoció en Rosario a $85.000 la tonelada, sino que se los venderá al precio anterior al inicio del PIE.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la rueda de ayer con un saldo positivo de U$S 122 millones, con lo que sumó la segunda jornada consecutiva con compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.

El lunes el Banco Central compró U$S 192 millones, los que sumados a los U$S 122 millones de ayer dan un total de U$S 314 millones. El lunes pasado, el Gobierno puso en marcha la reapertura del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $230 por dólar, con lo que apunta a recaudar unos U$S 3.000 millones hasta el 31 de diciembre próximo. Al igual que el lunes pasado, el dólar blue volvió a bajar ayer, cerrando en 315 pesos.