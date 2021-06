Una mujer de 34 años que estaba embarazada murió luego contraer coronavirus en Bahía Blanca. Paola Nucci falleció tras permanecer dos semanas en terapia intensiva con neumonía bilateral: no tenía ninguna comorbilidad y cursaba el quinto mes de gestación.

Nucci fue trasladada al Hospital Privado del Sur tras presentar los primeros síntomas de coronavirus. Allí, fue ingresada a terapia intensiva, donde el 8 de junio tuvo que ser intubada debido a complicaciones en su cuadro clínico, que pasó a ser de estado crítico con el pasar de los días.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la mujer, que era trabajadora de recursos y cursaba su primer embarazo, falleció en las últimas horas, según informaron medios locales.

"Estuvimos yendo al hospital dos o tres veces, hasta que un día la dejaron internada en el Hospital Privado del Sur y tuvieron que llevarla a terapia. El último mensaje que me envió fue diciendo: 'Me van a dormir en coma inducido y me van a intubar'", había contado Salvador, el padre de Paola, al medio local La Brújula 24.

Tanto Salvador, Paola, como la pareja de la mujer , Leandro Kunis, se habían contagiado de coronavirus a fines de mayo.

A través de sus redes sociales, el hombre compartió una publicación despidiéndose de su pareja: "Qué decirte, mi ángel, mi corazón, mi vida. Hoy es el peor día de toda mi vida. Se que estás en paz y con tu mamá y nuestro hijo, solo te pido que me guíes y me des fuerza, como siempre lo hiciste".

"Te fuiste junto con mi corazón, así que siempre van a estar en mi alma y nunca me voy a olvidar de nada, nunca, y siempre vas a estar en mi ser", expresó Kunis.