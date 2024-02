Con el marco indudablemente inquietante por las protestas en las afueras del Congreso, que fueron minando los ánimos hasta el punto que el bloque kirchnerista y el de la izquierda abandonaron la sesión tras fracasar en su intento de que se suspendiera la sesión por los incidentes; el Gobierno intentaba anoche rescatar del abismo a la Ley Ómnibus: seguía negociando y cediendo frente a la presión de la oposición dialoguista para acercar posiciones y destrabar la votación en general que le dé la media sanción de la Cámara de Diputados a la iniciativa del presidente Javier Milei.

En medio de la tensa exposición de los legisladores, y sin un rumbo cierto, se hizo presente en la Cámara baja la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, para apagar el fuego de las negociaciones.

Durante el segundo día de debate, el Gobierno volvió a abrir el juego y envió un nuevo texto con modificaciones para destrabar dos de los puntos que corrían riesgo de caer rechazados: privatizaciones y facultades delegadas.

La nueva redacción, que incluye varios artículos nuevos, atiende muchos de los planteos de la oposición dialoguista, según adelantó Infobae. En el caso de las privatizaciones, el listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres empresas que sólo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.

Entre las empresas que quedaron fuera de la lista se destacan Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de agua de Dionisio.

Por otro lado, el nuevo proyecto se divide en tres artículos, con sus respectivos anexos, con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división puede facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Por lo tanto, se acerca a la posición de quienes proponían aprobar "empresa por empresa" las privatizaciones.

La nueva propuesta también incluye un ítem clave para terminar de seducir a los diputados y lograr los votos necesarios para la aprobación: para reforzar la transparencia del proceso de privatización, una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores deberá ser informada por el Ejecutivo de la modalidad y el procedimiento escogido para vender las empresas, del pliego de condiciones 15 días antes de su publicación y cualquier circunstancia relevante.

En tanto, señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con la bicameral. Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Este informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral.

En cuanto a las emergencias y las facultades delegadas que pretende asumir Javier Milei, como lo hicieron todos los gobierno recientes, las posiciones se acercaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional. El proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Este plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por un año como máximo.

Por otra parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, corre serio riesgo de que Diputados rechace in totum el capítulo con atribuciones especiales para el combate contra el delito. Luego de los incidentes ocurridos frente al Congreso, la UCR rechazaría los artículos que modifican el Código Penal en lo referido a cuestiones como "legítima defensa" y "resistencia a la autoridad".



> Los kirchneristas dejaron el recinto

En medio de los disturbios cerca del Parlamento, los bloques opositores abandonaron el recinto para acompañar la movilización contra la Ley Ómnibus. "Si le dije que no a Alberto Fernández, cómo no le voy a decir que no a Milei", afirmó Máximo Kirchner a la salida del Congreso. Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda pidieron suspender la sesión por los disturbios. Hubo enfrentamientos con la policía ante la movilización social. Como el oficialismo no accedió a un cuarto intermedio, UxP se retiró del recinto y se sumó a la movilización. Incluso mantuvieron cruces con encargados del operativo. "Están tirando gases, con un operativo represivo", enunció Victoria Tolosa Paz.

> Senadores K exigen sesión para el DNU

El bloque de Unión por la Patria (UxP) denunció ayer que se incumplía la ley al no convocar la sesión en el Senado para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el presidente Javier Milei y volvieron a reclamar a la vicepresidenta Victoria Villarruel la convocatoria al debate, en tanto que el bloque de La Libertad Avanza respaldó la decisión de la titular del Senado de no hacerlo.

Villarruel no respondió esta semana al pedido de sesión especial que habían formulado cinco senadores para el tratamiento del DNU.

El jefe de la bancada, José Mayans, declaró en conferencia de prensa que su espacio "tiene una visión constructiva" y que "no quieren oponerse a nada", pero sí pretenden "una discusión de cara al pueblo argentino y que los funcionarios informen en el Parlamento".

"Queríamos hacer las audiencias públicas necesarias para darle tratamiento completo al DNU porque es tan abarcativo que deroga 79 leyes y afecta 300 leyes en total, lo cual le da una gran magnitud, queríamos discutir título por título", subrayó.

Para el formoseño Mayans, "es un DNU reñido con la Constitución. No creemos que el método sea cerrar el Parlamento, eso hace la dictadura". Por su parte, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, dijo que "la Vicepresidenta está incumpliendo los deberes de funcionario público" y adelantó que su bloque va a "insistir todas las semanas hasta que haya sesión y darle tratamiento al DNU que tiene en vilo a todos los argentinos".