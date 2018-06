Showmatch. Para Duhalde, Marcelo Tinelli "es un buen locutor" y negó que el empresario tenga interés en ingresar a la política.

El expresidente Eduardo Duhalde dijo ayer que le resulta "indiferente" que Cristina Fernández de Kirchner reviste en el Partido Justicialista en las elecciones de 2019, porque si el justicialismo "no le puede ganar a Cristina, no le puede ganar a Macri".



Duhalde declaró a la radio Mitre que es "imposible" impedir que un afiliado se proponga como candidato, salvo que haya sido expulsado del partido. "¿Hay alguna posibilidad de que no esté? (Fernández de Kirchner).



Me es indiferente, porque si el justicialismo en el que yo creo no le puede ganar a Cristina, no le puede ganar a (Mauricio) Macri", subrayó.



También pidió preocuparse por cómo salir de la crisis y dejar para más adelante las candidaturas.



En otro tramo de la entrevista, Duhalde opinó de Mauricio Macri que "es el líder de un sector", mientras que el conductor televisivo Marcelo Tinelli es a su juicio "un buen locutor". "Es un buen amigo pero ha dicho que no tiene interés en participar en política", aseguró Duhalde sobre Tinelli, aunque también reconoció que "estamos en la etapa de los outsiders, porque la gente no cree en los políticos".