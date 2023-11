El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, adelantó ayer que, en caso de ganar las elecciones, su sucesor en la cartera de Hacienda "no será alguien" de su fuerza política.

En la segunda jornada de su gira por Córdoba y previo a la visita a Santa Fe, Massa dio entrevistas a diferentes medios y, en diálogo con Cadena 3, anticipó que -si gana las elecciones- su ministro de Economía no será de la coalición oficialista.

"Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político", aseguró Massa, que no quiso mencionar quién sería y se negó a dar nombres para otros puestos de Gobierno, en tanto se pronunció "en contra de andar repartiendo cargos antes de ganar una elección".

"No hay que empezar a lotear gobiernos prometiendo cargos porque eso ya quedó demostrado que no funciona. Tengo la decisión de que la mitad del directorio del Banco Central sea del principal bloque opositor parlamentario para que haya control. No quiero anticiparme porque entiendo que a partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa", remarcó Massa.

En la misma entrevista, insistió en que el suyo "será un gobierno de unión nacional. Vamos a convocar a un gobierno de los mejores, a plantear que sectores del mundo empresario, del mundo del agro, tengamos la capacidad de definir políticas de Estado".

Se menciona para el cargo a la economista Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go y muy respetada en el mercado. Trabajó cerca del radical Facundo Manes.

En los últimos días también empezó a circular una versión de que Carlos Melconian, hasta hace días el ministro designado por Patricia Bullrich, sería uno de los candidatos para acompañar a Massa, pero en el entorno del candidato no dan pistas.

Massa ya confirmó que si gana, Roberto Lavagna tendrá un rol clave en su gestión, aunque no sería ministro. Martín Redrado, el expresidente del Banco Central, también tiene muy buena relación con Massa. Cercano siempre al peronismo, en los últimos meses estuvo a cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos porteña, en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta.

Apoyo de Urtubey

El exgobernador de Salta, Juan Urtubey, sostuvo que "no hay espacio para la neutralidad" para el balotaje del 19 de noviembre, ratificó su apoyo al titular de la cartera de Hacienda, Sergio Massa, y no descartó aceptar algún ofrecimiento como ministro de su gabinete.