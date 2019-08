"Respeto". El Frente de Todos dijo que la reunión de Lacunza y Nielsen (foto) "se celebró en un marco de absoluto respeto y cordialidad".



El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, recibió ayer a referentes económicos del Frente de Todos, desde donde se planteó "preocupación" por las reservas del Banco Central para sostener el dólar.



Lacunza coincidió ayer con los referentes de la línea económica del Frente de Todos, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, en la necesidad de mantener la estabilidad financiera. Así lo informaron fuentes oficiales luego del encuentro que por espacio de una hora mantuviera Lacunza con los enviados del candidato presidencial Alberto Fernández al Palacio de Hacienda.



Esta fue la segunda reunión que Lacunza mantiene con representantes de la oposición luego de que recibiera el martes a Marco Lavagna y Leonardo Madcur, por Consenso Federal, informaron las fuentes.



El encuentro se dio en una jornada donde el dólar se mantuvo estable en $57 para la venta en el Banco Nación, luego de que el Banco Central vendiera U$S 94 millones.



Por la mañana, Lacunza había dicho que si bien "hay una competencia electoral donde cada candidato aspira a ocupar el poder, no puede ser esto una excusa como para poner en riesgo la estabilidad". "Tenemos que ser muy prudentes. El bien superior es el bienestar de los argentinos", dijo el ministro a Radio Mitre.



Por su parte, desde el Frente de Todos destacaron que la reunión "se celebró en un marco de absoluto respeto y cordialidad, en la coincidencia respecto de la necesidad de buscar un horizonte de estabilidad que reduzca el impacto de la crisis sobre los sectores productivos y las familias más vulnerables". A través de un comunicado de prensa, el equipo económico del Frente de Todos "reiteró su preocupación por el nivel decreciente de las reservas internacionales (del Banco Central) que desde el último desembolso del Fondo Monetario Internacional se redujeron en más de U$S 9.000 millones".



Asimismo, "se subrayó el impacto negativo de los sucesivos procesos devaluatorios sobre la inflación, como así también de las medidas fiscales inconsultas con las provincias y las referidas al sector petrolero".



El Frente de Todos también ratificó "su compromiso de cumplimiento con todas las obligaciones y los contratos vigentes, en el marco de un modelo económico alternativo que priorice la estabilidad de precios y la recuperación del crecimiento y del empleo". En referencia al acuerdo con el Fondo, los referentes económicos del Frente de Todos expresaron su preocupación "por el incumplimiento de la deuda pública, reducción de la inflación, recuperación del crecimiento y generación de empleo". "Resulta particularmente preocupante la pasividad del organismo frente a la caída de las reservas y los mencionados incumplimientos", advirtieron.



A continuación, el comunicado sostiene que "es evidente la falta de un paquete de medidas con la magnitud y el direccionamiento necesario para recuperar el crecimiento de la economía.



El Frente de Todos sigue trabajando en un programa económico alternativo que permita recuperar el crecimiento, el empleo y las exportaciones. Nuestra disposición al diálogo es indiscutible".

La campaña UCR



El Comité Nacional de la UCR se reunió con autoridades partidarias de todo el país y resolvió que la campaña para el 27 de octubre se enfocará en las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, y buscará ser "más cercana a la gente y menos digital".

Bolsa en alza y dólar con valor estable

El mercado cerró ayer con una mejora en sus principales variables, con acciones que subieron en promedio 2,74%, un dólar casi estable en $57,266, bonos en dólares con avances en sus valuaciones que derivaron una baja del 2% del riesgo país que concluyó en 1.821 puntos.



Así, la plaza local se sumó a las ganancias de los mercados externos de referencia, y rebotó 2,74% -tras la fuerte caída de ayer- para quedar en los 27.977,74 puntos.



"Después de la fuerte caída del martes, las acciones líderes ensayaron ayer una recuperación técnica de la mano de firmas exportadoras", explicó Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil.



Las principales ganancias del S&P Merval fueron las de Ternium Argentina que ganó 7,02%, Aluar lo hizo en 6,92%, Central Puerto 6,53%, Banco Macro 4,25% y Banco Supervielle en 3,71%.



En contraposición, las bajas del índice líder fueron las de Edenor que perdió 3,37%, Transportadora de Gas del Norte con 1,56%, Comercial del Plata 0,75% y Pampa Energía 0,27%.



En Wall Street, las principales ganancias de los ADRs de las empresas argentinas, fueron las de los papeles bancarios en compensación de la fuerte caída que registraron el lunes. Al cierre de las operaciones Bloomberg detalló que los bonos soberanos en dólares con legislación en los Estados Unidos, finalizaron con ventajas de 1,09% para el vencimiento en 2021; de 1,66% para los que vencen en 2022 y de 1,28% para el año siguiente.



En materia monetaria el dólar minorista exhibió una suave baja y finalizó en $57,266 mientras que el mayorista subió 27 centavos hasta los $55,02. Los operadores destacaron que las participaciones del Banco Central, en cuenta propia o por orden del Tesoro, estabilizaron el precio de la divisa y acotaron el fluctuación diaria.