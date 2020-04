Daniel Gollán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, indicó que las medidas que se tomaron a nivel nacional son “drásticas, duras y difíciles de tomar”, pero que son las correctas.

Gollán estuvo en CNN Radio y comenzó diciendo lo siguiente: "El pico de la pandemia se va corriendo a partir de las medidas. Las autoridades nacionales y provinciales evalúan poner en marcha algunas actividades económicas, sobre todo en los municipios donde no hay casos. No es flexibilizar sino pasar a otra fase”.

Saliendo de la provincia y analizando al país, dijo: “El 70% de la población argentina en algún momento va a tener coronavirus y a la mayoría no le va a pasar nada o quizá no se entere. El tema es que no lo tengamos todos juntos. Trataremos de que sea lo más lento que se pueda y de cuidar a los adultos mayores para que vayamos inmunizándonos y se corte la cadena de contagio”.

Sobre la compra de insumos de China, comentó: "Competimos con Donald Trump, que manda todos los días a China aviones cargueros para llevar toneladas y toneladas de insumos. Pero antes de Trump, nosotros empezamos a trabajar para ver dónde podíamos comprar. Ya tenemos reservadas 400 toneladas que vendrán en vuelos de Aerolíneas Argentinas".