El Gobierno del presidente Javier Milei avanzó en la designación de los funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, a través de cuatro decretos publicados hoy en el Boletín Oficial, uno de los cuales formaliza a Santiago Bausili como nuevo titular de la autoridad monetaria, y a parte de su Directorio, además de los secretarios de Energía y de Finanzas del Palacio de Hacienda.



Por intermedio del Decreto 19/2023 se concretó la designación "en comisión" del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que deberá ser confirmado por el Congreso, para completar un período de ley que vencerá el 23 de setiembre de 2028.



Además, el Decreto 14/2023 puso en funciones al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el Decreto 15/2023 hizo lo propio con el de Finanzas, Pablo Quirno.



Rodríguez Chirillo (que en una primera instancia iba a depender del Ministerio de Infraestructura) y Quirno son los primeros colaboradores directos del ministro de Economía, Luis Caputo, en un listado que podría completarse en días venideros con las designaciones de los secretarios de Política Económica, Joaquín Cottani; de Hacienda, Carlos Guberman; de Minería, Flavia Royon; y de Comercio, Pablo Lavigne, entre otros.



El nuevo secretario de Energía es un consultor con más de tres décadas de experiencia en ese ámbito, del que ya participó en la función pública asesorando en la década de los '90 al entonces secretario de Energía, Carlos Bastos, con quien volvió a colaborar en 2001 cuando estuvo al frente del Ministerio de Infraestructura.



Asimismo, se desempeñó en el ámbito empresario en México y en España, y desde mediados de este año pasó a ser el referente en Energía del entonces precandidato presidencial Milei.



Por su parte, Quirno ya secundó a Caputo como jefe de Asesores cuando el actual ministro de Economía se desempeñó en la cartera de Finanzas, durante la Presidencia de Mauricio Macri.



"Nos toca enfrentar el que probablemente sea el desafío más grande de nuestra generación. Vamos a dejar todo en la cancha por nuestro querido país, por nuestros hijos y nietos, con el apoyo de todos, mirando para adelante. ¡Vamos Argentina!", posteó Quirno en su cuenta de X (ex Twitter), en alusión al desafío que tendrá de ahora en más para conseguir el financiamiento necesario para que Caputo y Bausili cumplan con el compromiso de "desarmar" el stock de pasivos remunerados del BCRA.



Los nuevos miembros del Directorio de la autoridad monetaria fueron designados mediante el Decreto 20/2023, en el que figuran como vicepresidente Vladimiro Werning, y como directores Alejandro Lew, Marcelo Griffi, Agustín Pesce, y Juan Curutchet, mientras se espera que se complete la nómina con dos integrantes más.



Werning se desempeñó en el JP Morgan (al igual que Caputo, Bausili y Quirno) y tuvo una breve participación en la gestión macrista.



Lew cuenta con experiencia en la actividad bancaria y también en compañías de energía, en tanto Griffi fue secretario de Legales durante la gestión de Alfonso Prat Gay en el Ministerio de Economía, además de haber sido síndico del BCRA en 2005.



En tanto, Pesce fue vicepresidente del Banco Nación, donde secundó a Javier González Fraga, y Curuchet fue presidente del Banco Provincia entre 2015 y 2019, a donde llegó luego de ser director del Banco Ciudad.



Asimismo, por medio del Decreto 18/2023 se aceptaron las renuncias al hasta ahora expresidente del BCRA Miguel Pesce; al exvicepresidente Sergio Woyecheszen, y a los exdirectores Claudio Golonbek, Zenón Biagosch, Lisandro Cleri, Jorge Carrera, Eduardo Hecker, Pablo Carreras y Agustín D´Attellis, y al ex síndico adjunto Waldo Farías.



La designación de las nuevas autoridades del Banco Central se formalizó un día después de una jornada en la que la conducción saliente dispusiera que las transacciones en el mercado de cambio no podrían realizarse sin su expresa conformidad previa, lo que se tradujo en una importante reducción de las operaciones, tanto en cantidad como en monto.