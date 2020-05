A través del decreto 488/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció que el precio para la compraventa local del petróleo será de U$S 45 el barril y prohibió la importación cuando haya petróleo disponible en el mercado interno. La medida -a la que se suele llamar "barril criollo"- estará vigente hasta el 31 de diciembre. La medida estableció que el precio podrá ser revisado trimestralmente por la Secretaría de Energía y quedará desactivado cuando el valor del precio internacional -para el que se toma como referencia el crudo Brent- supere los U$S 45 durante 10 días consecutivos. En tanto, las empresas productoras deberán sostener los niveles de inversión y de producción de 2019 y no podrán acceder al mercado de cambios ni adquirir títulos en pesos para su venta en dólares o transferencia al exterior. Pero, ¿qué impacto podrá tener este precio fijado para la compra de petróleo crudo en los precios que los consumidores pagan en los surtidores por la nafta y el gasoil? Aunque en la letra del decreto no se establece explícitamente un congelamiento de estos precios, en el sector aseguran que se deberían mantener sin variaciones durante los próximos meses, lo que impacta directamente en las empresas que refinan y comercializan combustible. "No está escrito, pero parte de este acuerdo es que no habrá aumentos de los combustibles por lo menos hasta octubre", aseguró una fuente del sector.

También desde la industria destacan que lo que nadie puede determinar es como se van a comportar los precios cuando la demanda comience a normalizarse y las existencias de stock actuales comiencen a consumirse. "Lo importante es lograr preservar la capacidad productiva de energía como forma de garantizar un precio de energía competitivo para la economía nacional en el mediano plazo y evitar la importación. Si no se fija un precio de barril hoy diferencial al mundo, es bastante probable que cuando necesitemos del sector, éste no tenga la capacidad de suministrar la energía que el país necesita a los precios adecuados", aseguraron. En el texto del decreto, el Gobierno se compromete a no aumentar el Impuesto a los Combustibles Líquidos hasta el 1 de octubre.