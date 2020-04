El presidente Alberto Fernández habló este lunes con Joaquín Morales Solá y se refirió a los sobreprecios registrados en una compra realizada por el ministerio de Desarrollo Social en plena cuarentena social, preventiva y obligatoria. En ese sentido, defendió a Daniel Arroyo y aseguró: "Si hubiera un corrupto, voy a ser el primero en perseguirlo".

"Creo en la honestidad de Daniel Arroyo (titular de Desarrollo Social). Él dispuso abrir una investigación dentro del ministerio para saber qué paso. A mí lo que más me preocupó de todo esto es lo que me dijo, que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios y que tuvo que enfrentar el dilema de: alimentar a la gente o pagar esos precios, y eligió lo primero", manifestó Fernández.

"Esto de lo único que habla es de la cartelización de ciertos sectores que ni siquiera en situaciones como las que vivimos son capaces de flexibilizar las posiciones", agregó el mandatario.

A su vez, señaló: "Si hubo algún acto de corrupción, el primero que va a perseguir al corrupto es el Presiente, y no tengo ninguna vocación de apañar a ningún corrupto en mi Gobierno".

Asimismo el jefe de Estado detalló: "Como consecuencia de la pandemia nosotros hemos autorizado a hacer compras de un modo más ágil porque tenemos muchos problemas. Hay una demanda mucho más alta de alimentos porque hay mas gente que lo necesita y además en situación de cuarentena se consume mas".

"Como hay una mayor demanda de alimentos y algunos especulan con los precios, se da esta situación de cartelización porque uno necesita comprar una serie de productos que no lo produce uno solo, sino muchos, entonces aparecen esta suerte de 'bolseros' que hace décadas que le venden a los Estados. Lo que no podemos permitir es que alguno de abuse de la gente", añadió.

Acerca de la medida que tomará frente a esto Fernández, explicó: "Como esta compra se hizo pero todavía no se pagó, le pedí al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que no se pueda hacer ninguna compra sin respetar los precios máximos que fija el Estado".

La explicación de Arroyo

El Ministerio de Desarrollo Social avanzó con compras millonarias de arroz, azúcar, aceite, lentejas y fideos para distribuir entre población vulnerable. Así quedo comprobado en una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

La cartera que conduce Arroyo convalidó precios hasta 62% por encima de los precios máximos en góndola que dispuso la Secretaría de Comercio, que retrotrajo los valores a los vigentes del 6 de marzo último.

Desarrollo apeló a la emergencia sanitaria para realizar las compras mediante contratación directa, "sin sujeción al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional".

En diálogo con TN, el funcionario aclaró las diferencias de precios que se dieron, sobre todo, en azúcar y aceite, por la dificultad del Gobierno de conseguir proveedores que vendieran más barato.

"En el caso del azúcar y el aceite, los precios están por arriba de los precios de referencia que fijó la Sigen. En todos los casos pedimos rebajas, decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia. No llegamos a cubrir a cantidad de módulos. Aprovecho para pedirles a los proveedores que nos ayuden a bajar los precios", sostuvo.