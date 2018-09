Hoja de ruta. "El acuerdo con el FMI no modifica las variables macroeconómicas" del presupuesto 2019, anticipó Frigerio en Diputados.

La idea que maduró el presidente Mauricio Macri en 2016 con un proyecto de ley que debió archivar porque no tuvo quórum en el Congreso y que cobró nuevos bríos recientemente con el auge de la crisis, por el impacto económico que implica, volvió al freezer.



El ministro del Interior, Obras y Servicios Públicos, Rogelio Frigerio, aseguró en el Congreso que el Gobierno nacional "no tiene pensado" modificar el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con vistas a los comicios del año próximo.



"Si tuviéramos la inclinación o decisión de hacerlo necesitaríamos consenso con otras fuerzas políticas", añadió dejando en claro que la idea del Gobierno de eliminar las PASO que, según cálculos oficiales, le costarán al Estado 6.000 millones de pesos en 2019, no cuenta con la venía de la oposición.

Confirmó el traspaso de subsidios de transporte a las provincias.

Protagonista central de la reunión de la comisión de Presupuesto de Diputados, en la que se debate el Presupuesto 2019, y ante una consulta del presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el ministro del Interior rechazó la posibilidad de que el gobierno pueda impulsar cambios en las PASO como había planteado el diputado kirchnerista. Y añadió "no podemos modificar ninguna ley vinculada al financiamiento de la política o la política en general, porque somos un Gobierno con amplias minorías parlamentarias tanto en la cámara Baja, como en el Senado, como nos ocurrió en 2016 con la reforma política, ya que tampoco pudimos avanzar, a pesar de tener media sanción de Diputados pero no pudimos avanzar en el Senado porque tenemos minorías y dependemos de la búsqueda de consensos".



Finalmente, Frigerio puso de relieve la necesidad de avanzar en una nueva ley de financiamiento de la política, al sostener que se trata de un tema "muy relevante" y recordó que el gobierno impulsa "un proyecto que esperemos tenga el mayor consenso posible" en el Congreso.



El plan del Gobierno, en este sentido, es que todos los aportes de campaña sean bancarizados para evitar el flagelo de los "aportantes truchos".



En su paso por Diputados, Frigerio tuvo un cortocircuito con el diputado nacional José Luis Gioja, por la transferencia a las provincias.



El exgobernador de San Juan hizo referencia entre otras cosas a la eliminación del Fondo Sojero a las provincias. A la hora de responder, Frigerio arrancó expresando su coincidencia con el sanjuanino, pero no tardarían en surgir los chispazos.



El titular de la cartera de Interior reconoció que a su juicio el origen de los problemas presupuestarios de las provincias está en "el traspaso de funciones" que se hizo en la década del 90 en materia de educación y salud.



"Desde hace 2 años y medio nosotros hicimos exactamente lo contrario: transferimos recursos a las provincias", aclaró el ministro del Interior, ante la reacción del presidente del Partido Justicialista, que le gritó insistentemente: "¡Por orden judicial!", a lo que Frigerio aclaró: "No, diputado, no. La decisión judicial fue para tres provincias. Y fue una decisión del presidente".



Mientras Gioja seguía gritando, Frigerio detalló que se transfirieron a las provincias 136 mil millones de pesos, que contrapuso con los 26 mil millones que representa el Fondo Federal Sojero. "En consecuencia, en la generación de la idea del Fofeso estaba la idea de compensar a las provincias el 15%" que ahora esta administración está restituyendo, con lo cual, dijo, "todas las provincias están camino al superávit fiscal".