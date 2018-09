Luego del discurso presidencial en el que Mauricio Macri admitió que los niveles de pobreza aumentarán en adelante e impactará fuerte la crisis cambiaria en los sectores bajos, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley anunció hoy al menos cinco medidas para atender a esta parte de la población que, lejos de calmar los ánimos en los movimientos sociales, ya ratificaron el plan de protestas para los próximos días.

Stanley admitió que la inflación "se trasladará e impactará en los sectores desprotegidos" como efecto inmediato de la crisis cambiaria. Por ello, anunció que habrá al menos cinco medidas concretas que desde Desarrollo Social se aplicarán:

1-Bono de la AUH. La Asignación Universal por Hijo se pagará como siempre pero los beneficiarios recibirán un adicional de $1.200 en septiembre por cada chico y $1.500 en diciembre. Esto alcanzará a unos 4,5 millones de argentinos de bajos recursos que hoy reciben este plan. Ello se hará en paralelo al aumento de planes sociales programados para octubre. Es decir que más de un millón de familias recibirán $2700, 600.000 familias recibirán $5400, 278.000 familias $8100, 105.000 familias $10.800 y 47.000 familias $13.500. En paralelo a ello, se establecerá el aumento previsto para este programa. Así, en septiembre se aumentará a $5750 y en diciembre a $6000.

2-Refuerzo alimentario. El Gobierno destinará fondos adicionales de refuerzo alimentario a los comedores escolares de todo el país. Es que en Desarrollo Social observan que hay un aumento de gente que recurre a los comedores en todos los colegios y centros asistenciales. Hoy, más de 1228 comedores y merenderos reciben asistencia por parte del Estado. Unas de 350.000 raciones por dia entre desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Esto se reforzará y además, la ministra Stanley dijo que "estamos trabajando para cumplir la Ley de seguridad alimentaria en articulación con las provincias y municipios para solicitar que prioricen la asistencia y reconsiderar el valor nutricional de los productos para que nuestros chicos crezcan sanos. Su alimentación es un factor fundamental para el desarrollo actual y futuro".

3-Precios Cuidados. La ministra Stanley instruyó al ministro de Producción Dante Sica para ampliar de 490 a 520 productos que están contemplados en la canasta básica en la lista de Precios Cuidados. De esta manera se busca cuidar que la inflación no castigue en la mesa de los sectores desprotegidos. Así, más de 520 productos de la canasta básica de alimentos, limpieza y perfumería se incluirán en este plan de control de precios que se encuentra presente en más de 2250 puntos de venta en todo el país. Entre los principales productos esenciales hay diversas presentaciones o marcas de yerbas, leche y derivados, fideos, arroz, aceite, polenta, galletitas, gaseosas, agua y pan. Participan del programa más de 90 empresas: Mastellone, Arcor, Danone, Bimbo, Coca Cola, Quilmes, Las Marías, Unilever, Molinos Río de la Plata, Dulcor, Pepsico, La Virginia, entre otras. Un 60 % de las empresas que participan son PYMES. Según el gobierno, estas empresas se comprometieron a abastecer el stock así como también mejorar la señalética para que todos podamos identificar de manera fácil y rápida los productos.

4-Créditos Argenta. También se acordó con Producción ampliar la oferta y volumen de los créditos Argenta destinados a sectores bajos para acceder a electrodomésticos y otros tipos de necesidades. "Queremos seguir fortaleciendo las posibilidades crediticias, sobre todo en las clases medias y medias bajas, que por lo general acceden a empresas privadas que cobran intereses altísimos. Los créditos Argenta fueron un éxito, durante el 2017 entregamos 3.363.481 préstamos por un monto total de $69.309.072.995. En el 2018 hasta marzo se otorgaron 488.384 préstamos por un monto total de $9.949.061.0792, dijo Stanley que anunció una ampliación de estos créditos de trámite sencillo y rápido. Según datos de ANSES el 55,5% de los créditos fueron destinados a arreglos en la vivienda; el 18,5% destinó el crédito al pago de deudas y el 18% lo utilizó para afrontar gastos provenientes del consumo y compra de bienes y/o servicios.

5-Transferencia de fondos. Desarrollo Social transferirá a las provincias más fondos de asistencia social tal como está contemplado en el acuerdo con el FMI.

Tanto Stanley como el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, coincidieron en sostener que estas medidas "servirán para frenar el impacto de la inflación" producto de los crisis cambiaria.

No obstante desde los sectores de movimientos sociales dijeron que estas medidas resultan "insuficientes". Ratificaron el plan de protestas que comenzarán mañana en las calles y se extenderán hasta sumarse el 25 de septiembre al paro nacional convocado por la CGT.

"No entendemos a quienes les habla el Presidente. Parece un discurso fuera de tiempo y lugar. No fue más que edulcorar el ajuste, el fracaso económico y el aumento de la pobreza. Por otra parte, las medidas para los programas sociales estaban anunciadas hace dos meses, y con eso no alcanza porque la inflación es imparable. Se necesita un aumento de emergencia del 100 por ciento para AUH, jubilaciones mínimas y programas de empleo", remarcó Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita al ratificar el plan de jornadas de protestas y la adhesión al paro de la CGT.

Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA Agustín Salvia dijo a Infobae que las medidas anunciadas apuntan a una situación de emergencia pero no resuelven los problemas de fondo de la pobreza. Además, dijo que esperaba una convocatoria al diálogo amplio de parte del Gobierno con los sectores involucrados en el tema.

Si bien Macri admitió que habrá un aumento de la pobreza, no dio números. En la UCA advierten que ello podría llegar al 39% en las próximas mediciones.