La furiosa carrera del dólar blue del lunes y martes que llevó la cotización de la divisa a romper la barrera de los 1.000 pesos paralizó ayer la campaña electoral, generó una nueva arremetida de la AFIP en las cuevas porteña y forzó la reaparición de Alberto Fernández, ausente de la gestión desde que Sergio Massa tomó el control de la economía. El Presidente volvió al ruedo ayer con una denuncia penal contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por 'intimidación pública' por considerar que su persistente desacreditación de la moneda nacional causó 'temor' en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una 'corrida' bancaria en los últimos días. Además, el Presidente denunció al legislador y candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, por recomendar a la ciudadanía a no ahorrar en pesos.

'Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010)', dice el texto presentado ante la justicia por el Jefe de Estado.

El libertario recomendó, en una entrevista, no ahorrar en la moneda nacional: 'Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono'. También el martes, en una jornada marcada por la corrida del dólar, Marra publicó en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter): 'Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo'.

La denuncia del Presidente, que recayó en el juzgado federal de María Servini, está apoyada en el artículo 211 del Código Penal, que define el delito de intimidación pública como 'dar voces de alarma, hacer señales o utilizar otros medios materiales para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes', con penas que van de los 2 a los 6 años de prisión.

En su presentación, Fernández argumentó que la 'corrida' experimentada en el mercado cambiario en los últimos días fue 'consecuencia directa de estas afirmaciones públicas y masivas de un grupo de personas con responsabilidad institucional definida, a través de las cuales en primer lugar compararon la moneda nacional con excremento y 'a través de un error conceptual- afirmaron que presentaba un mecanismo de emisión que no es verídico ni acertado'.

La CNV limita operaciones

La Comisión Nacional de Valores (CNV) restringió a $100 millones diarios las operaciones de inversores extranjeros y grandes firmas locales, limitando así la adquisición de dólares financieros, a través de la Resolución 981 publicada ayer en el Boletín Oficial.

A partir de la modificación normativa de ayer, los inversores extranjeros ­ya sea empresas o personas humanas- que no son agentes de valores y operan con Clave de Identificación o Clave de Inversores del Exterior- sólo podrán operar por cuenta propia y con fondos propios. Estas operaciones deberán ser informadas al intermediario local, ­una sociedad de bolsa, un Agente de Negociación o un Agente de Corretaje de Valores Negociables, con cinco días hábiles de anticipación y por hasta $ 100 millones diarios. Estos intermediarios deberán remitir esta información, con carácter de declaración jurada y cinco días hábiles de anticipación, a la CNV.