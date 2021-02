Otro familiar del ex ministro de Salud, Ginés González García, reconoció haberse vacunado contra el coronavirus: se trata de Pablo Humberto González (57 años), ahijado y primo del ex funcionario. Lisandro Bonelli, sobrino de Ginés y el ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, también se inoculó y tuvo que dejar su cargo por el escándalo del Vacunatorio VIP.

“Sí, me vacuné en el vacunatorio del Hospital San Felipe, estuve a punto de morirme de Covid-19, la pasé muy mal. Me anoté en el registro de 9 de enero, como todo el mundo, no falseé nada, no me puse como grupo de riesgo, tampoco soy (Carlos) Zannini que se puso como personal de salud”, admitió en declaraciones a A24.

Al continuar con su relato, agregó: “Me llamaron y me vacuné, no estaba todavía la vacuna Sputnik publicada, incluso había médicos que no querían vacunarse. Yo me anoté y me dieron el turno para vacunarme. En ese momento había un policía esperando que también se vacunó. Mi esposa se anotó un día antes y se vacunó un día después. Mi esposa tiene 48 años, ella es docente, pero tampoco puso que es docente”.

Consultado sobre el escándalo que generó el operativo paralelo al plan de vacunación oficial, González afirmó que Ginés González García “se mandó un cagadón grande como una casa”, pero no sabía que se había inoculado en San Nicolás. “Se debe estar enterando ahora, la irregularidad no la cometo yo”, añadió.

La vacunación del primo y ahijado del ex ministro de Salud del Hospital San Felipe, entre otras irregularidades, es investigado por la Justicia. El pasado martes por la noche, la fiscal Verónica Marcantonio de la UFI N°10 ordenó allanar el establecimiento sanitario, procedimiento en el que se incautaron registros en papel vinculados a la campaña de inmunización, junto a varias tarjetas con códigos QR. En el caso también interviene el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Román Parodi.

Registros oficiales que demuestran que Bonelli se vacunó con las dos dosis de la Sputnik V, pero además logró que varios de sus allegados, todos de San Nicolás, accedieran a la vacuna rusa. Sin embargo, la Justicia busca determinar dónde recibieron las inyecciones.

El ahora ex funcionario estaba enfrentado a la conducción del Hospital San Felipe, en manos de referentes de La Cámpora, por lo que se cree que su selecto grupo de amigos se inoculó en otros centros de salud. Los medios locales afirman que el escándalo en San Nicolás salpica a sindicalistas, periodistas, concejales, y hasta un ex juez de la Dictadura.

Cerca del intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, admiten que hubo “irregularidades” en la vacunación, aunque remarcaron que el plan de vacunación quedó fuera de su órbita.

Los íntimos que se beneficiaron del puesto que ostentó Bonelli, hasta el momento, son Martín Sabignoso, que estaba a cargo de la Secretaría de Equidad del Ministerio; Facundo Dinoto y Marcelo Guille, una suerte de secretario privado todoterreno del ex ministro. En San Nicolás se los conoce como el “Grupo Regatas” porque frecuentaban el club que lleva ese nombre.

Según los registros a los que accedió este medio del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), Bonelli se vacunó con la primera dosis el 11 de enero y el 2 de febrero recibió la segunda.

Martín Horacio Sabignoso (44), que estaba a cargo de la Secretaría de Equidad en Salud y también es oriundo de San Nicolás, se vacunó el 13 de enero y el 12 de febrero. Al igual que Bonelli, figura como “Personal de Salud”. “Fue Director Nacional del Plan Nacer - Programa Sumar del Ministerio de Salud de la Nación (2008-2015) y lideró el desarrollo de la Red Federal de Cardiopatías Congénitas de la Argentina. Fue director de la Especialización de Comunicación en Salud de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP”, figura entre sus antecedentes.

Otros dos allegados a Bonelli que se vacunaron y son empleados del Ministerio de Salud son Facundo Martín Dinoto, responsable del área del automóviles del Ministerio, y Marcelo Guille, alias “El Cubano”. El primero recibió las dos dosis: el 7 de enero y el 2 de febrero. En cambio, Guille aparece en los registros solo con la primera dosis (13 de enero). En el Ministerio aseguran que era una suerte de “chofer” de Ginés, pero también actuaba como una suerte de secretario privado.

Marcelo Ariel Guille, de 43 años, es hijo de Félix Guille (71), una de las personas que aparecen en el primer listado de vacunados VIP que reveló el diario Clarín el viernes pasado. Llamativamente, en uno de los primeros comunicados oficiales de la pandemia, figuraba como “experto” en Salud. “El padre de Marcelo se vacunó en Buenos Aires porque estaba haciendo un tratamiento; si no, se hubiera vacunado en San Nicolás”, explicó un allegado.

Dinoto (44) es oriundo de San Nicolás y había recalado en el ministerio de la mano de Bonelli, aunque en los registros comerciales figura como ex empleado de la Legislatura bonaerense.