¿Y los estatales nacionales? Anoche el ministro Sica negociaba con UPCN el pago de un bono. La discusión giraba en torno al monto, al universo que abarcará y a las cuotas de pago.

Mientras la Secretaría de Legal y Técnica trabaja para ajustar la letra chica del bono de $5.000 que el Gobierno, CGT y empresarios acordaron el martes, el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, dio ayer detalles de este incentivo que podría desactivar el quinto para de la CGT contra Mauricio Macri.



Sica, aclaró que el acuerdo por el bono de $5.000 excluye a los empleados estatales y anticipó que evalúan la "obligatoriedad" del pago a diferencia de lo revelado antes que planteaba un extra "voluntario" y agregó la posibilidad de abrir una línea de financiamiento con bancos para ayudar a las empresas que no pueden pagarlo.



En este sentido, el titular de la cámara alimenticia COPAL, Daniel Funes de Rioja, afirmó que "más del 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago del bono". Pablo Moyano y los gremios combativos (CTERA, Bancarios, SUTEBA y las CTA se burlaron del bono y adelantaron que evalúan un paro de 36 horas antes de la Cumbre del G20. En tanto, Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, sostuvo que "seguramente no habrá medida de fuerza" si se implementa el pago de un bono de $5.000 para los trabajadores privados y públicos.



"Tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y lo sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio sería para el sector privado, hasta que el público no cierre sus paritarias", subrayó el ministro de Producción y Trabajo.



En un principio trascendió que los trabajadores del Estado también recibirían el extra de fin de año, pero se aclaró que UPCN todavía tiene una cláusula de revisión para ejecutar en la paritaria y otro bono para cobrar antes del cierre de 2018.



Sica, además, informó que el plus está destinado para los trabajadores que cerraron paritarias por debajo de la inflación anual estimada en 40%, y que ya no pueden activar cláusulas de revisión o que no tienen pendientes cuotas de incrementos salariales ya acordados con anterioridad. Si ya firmaron nuevos ajustes salariales para los próximos meses por cláusulas de revisión, los empresarios podrían pagar el bono a cuenta de futuros aumentos.



Sica confirmó que la medida se oficializará por decreto tal como solicitó la CGT, aunque admitió que el borrador de la medida todavía no está terminado y que las condiciones pueden variar. "Estamos terminando de redactar el texto", sostuvo.



La idea es abonar dos bonos de $2.500 antes y después del medio aguinaldo de diciembre, es decir en noviembre y enero próximos, como paliativo ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores tras las subas de precios luego de la devaluación del peso.



"El último acuerdo no lo cumplieron, queremos un decreto", sintetizó el líder cegetista Héctor Daer, anfitrión del cónclave con Sica, la UIA y la CAC en la sede de la Federación de Trabajadores de la Sanidad.



"Los gremios planteaban que podía haber algún tipo de flexibilidad. Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si hay algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar", remarcó Sica al deslizar la posibilidad de asistir a los empresarios que no pueden afrontar este desembolso, en medio de la crisis, el parate del consumo y la altísima presión impositiva.



El ministro dio otras precisiones. "Estamos planteando que sea obligatorio para todos los sectores privados. La idea de esta mesa es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando la recaudación con el no remunerativo. Pusimos el límite de $5.000 como no remunerativo. Las empresas que pueden pagar más, eso ya sería remunerativo", subrayó.





Las dos caras

ANDRÉS RODRÍGUEZ Secretario Gral de UPCN

Afirmó ayer que "es un paso adelante" el otorgamiento de un bono de fin de año de $5.000 acordado entre el Gobierno, la CGT y empresarios, y consideró que en caso de que la iniciativa prospere, "es probable que se suspenda" el paro general anunciado por la central obrera. "Es un paso adelante, que cubre una coyuntura, y lo consideramos positivo".

PABLO MOYANO Secretario Ad. de Camioneros

Afirmó ayer que "la CGT vuelve a fallarle a los trabajadores", tras el acuerdo entre autoridades, sindicalistas y empresarios para pagar un bono de 5.000 pesos a fin de año. "Seguramente quieren demostrar en el próximo G20 que el país está tranquilo, así que con esto, la CGT vuelve a fallarle a los trabajadores", aseguró Moyano que apura un paro.

Analizan dar un bono para los jubilados

Las Fiestas podrían llegar con un bono compensatorio para jubilados y pensionados. La medida es analizada por las autoridades de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).



El bono sería por 8 mil pesos y se pagaría en diciembre. La fecha exacta del posible cobro aún no está confirmada, según reprodujeron ayer medios digitales.



La aprobación de la Ley de Presupuesto 2019 es importante ya que el pago de dicho bono está relacionado a la disponibilidad de fondos. El pago abarcaría a 17 millones de jubilados y pensionados que cobran a través de Anses.



Los jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares, de Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás prestaciones de la Seguridad Social, que alcanzan a más de 17,8 millones de personas, en marzo de 2019 recibirán un aumento del 11,83%. En tanto, como ya se informó, a partir de diciembre cobrarán con un aumento del 7,78%. A fin de año, la mínima quedará en unos 9.300 pesos. Y luego subiría a 10.400. La Asignación por Hijo, en tanto, pasará de unos 1.825 en diciembre a 2.040 en marzo.



Este nuevo dato del 11,83% que se conoce con cinco meses de anticipación surge tras conocerse los valores de la evolución de los salarios y de la inflación de julio, agosto y septiembre (tercer trimestre), que se toman en cuenta para calcular los aumentos de marzo, abril y mayo del año siguiente con la nueva fórmula de movilidad. Con una inflación en ascenso, y salarios a la baja, ese retraso de seis meses determina una pérdida adicional del poder de compra. Recién cuando la inflación empieza a bajar podría recuperarse parte de la pérdida. En el tercer trimestre, la inflación sumó 14,11% y ahora se conoce que el índice salarial llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) fue del 6,51%.