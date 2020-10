El reporte sobre el impacto y avance de la pandemia por coronavirus emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, se centró este viernes en el impacto del Covid-19 en niños y adolescentes. En ese contexto, se informó que en Argentina ya murieron 52 menores de 18 años por la enfermedad.

Al encabezar el reporte federal, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, indicó que la enfermedad ya alcanzó a 56.064 menores de 18 años (un 7% del total general de positivos), con una tasa de incidencia de 493,5 cada 100 mil habitantes de ese rango etario, en el que se produjeron los 52 fallecimientos.

En relación a las edades de "ocurrencia", en menores de 3 años fueron 13.697 casos; en menores de 5, 11.857; entre 10 y 14 años, más de 15 mil; entre 15 y 19 años es de 31.160.

La mediana de edad en esta población es de 13 años y los síntomas más frecuentes son la fiebre, tos, dolor de garganta, cefalea y dolor muscular.

Vizzotti señaló también que existe la particular condición de infectados sin fiebre, pero que registran los otros síntomas a los que se le agrega la diarrea.

Sólo el 0,4 de los menores con diagnóstico confirmado requirió terapia intensiva, 204 casos, y de estos el 72% requirieron asistencia respiratoria mecánica, según el informe. Y, de los 52 casos fallecidos, la mayoría presentaba factores de riesgo, sostuvieron.

La funcionaria, además, dedicó un párrafo a 41 casos que presentó lo que se conoce como Síndrome Inflamatorio Multisistémico, que afecta a múltiples órganos y genera "shock o hipotensión", y que se encuentra como uno de fenómenos contemplados para la investigación de posible infección por Covid-19.

"Si bien los niños que no tienen comorbilidades no tienen especial riesgo, el trabajo para la prevención es fundamental no solo para su cuidado sino para interrumpir los contagios y que afecta de manera particular a las personas mayores", aseguró Vizzotti.