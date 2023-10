El temor a un terremoto económico tras el cambio de Gobierno en diciembre o, incluso, a una nueva brusca devaluación, aceleró ayer la crisis cambiaria en Argentina con el dólar blue volando y pasando por primera vez en la historia la barrera psicológica de los $1.000. Una depreciación del 44% en sólo los últimos dos meses desde las PASO del 14 de agosto pasado.

El dólar "blue", al que se vuelcan los ahorristas ante las restricciones para acopiar divisas en el mercado oficial, aumentó ayer 105 pesos o un 11,1% más hasta situarse en 1.050 pesos bajo una nueva marca de brecha cambiaria del 187%, respecto del oficial que se mantiene en 365,50 pesos.

En este contexto, con el comercio casi paralizado, con la mercadería sin precio, riesgo de desabastecimiento y automotrices paradas por falta de insumos importados para fabricar autos, cobró fuerza el fantasma de la hiperinflación, y puso en alerta al Gobierno y disparó duras críticas de Juntos por el Cambio (JxC) y de los bancos. Ambos apuntaron sus dardos al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por hacer "terrorismo económico" y le pidieron "responsabilidad".

El lunes, por la mañana antes de que comenzara la corrida del dólar, Milei aconsejó a los ahorristas "no renovar los plazos fijos en pesos". El impacto de sus declaraciones en el mercado cambiario de lunes y martes disparó un duro comunicado de todas las entidades bancarias que agrupan a los bancos públicos y privados de todo el país contra el libertario por agitar una eventual fuga de pesos a través de los retiros de los depósitos.

Milei recomendó no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es "excremento", por eso, los bancos le reclamaron "responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio" en el último tramo de la campaña electoral. "Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", indicó un comunicado con las firmas de las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA).

En este escenario de total incertidumbre el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, unificó tres tipos de dólar, lo que implica una fuerte devaluación que encarecerá las compras con tarjetas de débito y crédito en el exterior, los gastos por turismo y el consumo de servicios en streaming como Netflix y Spotify, entre otros (ver nota vinculada).

Actualmente, Argentina atraviesa una crisis producto de la creciente inflación, que registró en agosto el 124,4% interanual y un 40,1% de pobreza en el primer semestre de 2023, mientras lidia con la escasez de reservas en el Banco Central, la constante emisión de moneda local y la última devaluación del 22% practicada por el Ejecutivo el 14 de agosto, al día siguiente de las primarias que dieron como ganador al candidato libertario, Javier Milei. Y el Banco Central con reservas negativas no tiene poder de fuego para intervenir para frenar la escalada de la divisa estadounidense en el segmento marginal, por eso, analiza una posible suba de la tasa de interés mañana desde los actuales 118% anual, luego de que el Indec dé a conocer la inflación de septiembre que, según los pronósticos de los economistas, rondará en una suba del 12%. Y las malas noticias no paran ahí. Ayer, en medio de la incertidumbre, el Fondo Monetario, como lo hiciera el Banco Mundial recientemente, corrigió al alza el pronóstico de la caída de la economía argentina en 2023 al 2,5% y subió el de la inflación al 135,7% anual.

Denuncia contra Milei

Los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires recibieron ayer la primera denuncia contra Javier Milei, por sus dichos contra el peso y los plazos fijos en esa moneda, "que no hacen otra cosa que agitar el delicado momento económico", según la presentación.

Netflix, más caro por alza de impuestos

En medio de la crisis cambiaria, la AFIP modificó los impuestos que recaen sobre los consumos en dólares con tarjetas de débito y crédito, pagos online en divisas y consumos de servicios como Netflix o Spotify.

De acuerdo a la Resolución 5430, publicada ayer en el Boletín Oficial, se unifican las percepciones de Ganancias y Bienes Personales en el 45% y 25%, respectivamente. De esta manera, los dólares tarjeta, solidario y Qatar, quedaron a una misma cotización.

Esto significa una carga adicional de 100% al dólar oficial, por lo que el valor del nuevo dólar unificado asciende a unos $731 pesos si se tiene en cuenta los $365,5 de la cotización minorista de Banco Nación.

A partir de ahora, la percepción adicional de todos estos tipos de cambio pasa del 5% al 25%, tal como funcionaba en el caso del dólar Qatar, una cotización que empezaba a regir desde los consumos por 300 dólares por mes en adelante.

La norma cambia radicalmente los costos por dólar que pagan turistas: pagos con pesos de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática con destino fuera del país (excepto el transporte terrestre de pasajeros a países limítrofes). Pago con pesos de importación de determinados productos suntuarios. Pagos de compras en moneda extranjera online, como software, videojuegos y otras adquisiciones vía e-commerce, sin importar el monto mensual. Ahorristas que compran los 200 dólares mensuales y los usuarios de servicios de streaming como Netflix y Spotify.

A partir de ahora, las compras de hasta U$S 200 pagarán el tipo de cambio del banco que se utilice más un 30% de Impuesto PAIS, y otro 70% de percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

A los servicios de streaming como Netflix se les aplicaba un 8% de Impuesto PAIS más un 50% de percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Ahora pasa a 8% de impuesto más 70% de percepción.