"Qué bueno salir de la rosca un rato y hablar de los problemas del país", afirmó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, mientras ingresaba en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de los deseos del ministro, quien en el comienzo del seminario de infraestructura regional habló de una "Argentina que cambia su marcha" con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, la cruenta interna del Frente de Todos volvió a colarse en el debate, con el sonoro faltazo a la cita del ministro de Economía, Sergio Massa, enojado con la insistencia de distintos sectores, incluido el presidente Alberto Fernández, en llevar adelante unas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con más de un candidato.

Ante la sorpresa de los asistentes al seminario, que se enteraron de la ausencia de Massa in situ -iba a compartir el panel con Katopodis-, desde el Ministerio de Economía dieron una excusa formal. "Massa le avisó que no iba a Katopodis. Está con reuniones en Economía por tema Ganancias", explicaron cerca del tigrense, y aunque el ministro reconoció haber sido avisado, los propios colaboradores del ministro de Obras Públicas y muchos de los asistentes (entre ellos tres gobernadores y distintos funcionarios) decían no saber nada sobre los motivos de la ausencia.

Al mismo tiempo que daban explicaciones de rutina, desde el massismo salían con los tapones de punta contra los sectores que insisten en la necesidad de unas PASO, lejos del candidato de síntesis que proponen el cristinismo y el propio Massa.