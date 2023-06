El gobernador tucumano, Juan Manzur, viajó a ayer San Juan para reunirse con el gobernador de esa provincia, Sergio Uñac, en el marco de la edición 2023 del Campeonato Panamericano de ciclismo en pista.

Allí, Manzur destacó la obra del velódromo y elogió a Uñac "por su vocación de servicio, por su entrega, por su visión estratégica, por lo que logró a lo largo de todo este tiempo para la querida provincia de San Juan".

"La Argentina nació en el interior, nació en el norte, nació en Tucumán, y eso siempre nos pone muy orgullosos. Hoy, junto al gobernador Uñac, estamos mirando hacia adelante, porque estamos convencidos que la Argentina se va a poner de pie, pero desde el interior del país, y este creo que es el gran desafío", agregó Manzur.

Por estas horas, el gobernador de Tucumán no descartó la posibilidad de presentar su candidatura presidencial. En las últimas horas envió a sus diputados nacionales a que instalen en Buenos Aires que su objetivo es la presidencia y no la vice. 'Me dieron por muerto y acá estoy, subido a una probable postulación', dijo.