En la Casa Rosada estaban confiados hasta hoy miércoles en que los legisladores del Frente de Todos habían obtenido el número necesario para poder aprobar la ley que establece un semáforo epidemiológico por el cual los ejecutivos provinciales y, en última instancia, el Ejecutivo Nacional contaba con la potestad de aplicar un “freno de mano” y dictaminar cierre de actividades para contener la curva de contagios de COVID-19.

Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficiente y el oficialismo no logró juntar el número necesario para aprobar el proyecto de ley. “Hay comisión el jueves a la mañana, no sé si estamos con los números”, explicó una fuente del bloque del Frente de Todos. “Como Juntos por el Cambio no acompaña no tenemos los dos tercios para poder tener un tratamiento sobre tablas”, agregó.

El desconcierto llegó cuando se conoció el llamado a sesión para este jueves a las 15 y en el temario no figuraba la “ley pandemia”. La explicación era que no estuviera porque no había dictamen, sin embargo, está el proyecto de subsidio al consumo de gas de la denominada Zona Fría, que tampoco tenía.

Los caminos parecen cerrados. Queda una opción, aunque compleja. Para poder introducir un tema que no está en el temario de la sesión el reglamento exige la conformidad de tres cuartos de los presentes, pero Juntos por el Cambio no brindará la mayoría para la ley que se conoce popularmente como “superpoderes”. En este esquema, el oficialismo podría avanzar a través de un documento con 10 firmas en donde se pida una ampliación del temario y, de aceptarse, la iniciativa se introduce al final del cronograma de los temas y, en ese punto, quedará en manos de la oposición otorgar o no el quórum para que se puede avanzar. En este contexto, parece que las posibilidades son bastantes bajas.

El problema temporal que se le presenta al oficialismo es que pretendía la aprobación de la ley este jueves o durante el viernes a la madruga -se espera una larga sesión- para publicarlo a las 0 horas del sábado en el Boletín Oficial con el fin de no tener que renovar el DNU. Ahora, de no contar con las 10 firmas y el quórum, se especula con que deberá esperar como mínimo dos semanas para poder aprobarla ya que la semana entrante el presidente de la Cámara, Sergio Massa, estará en una gira en los Estados Unidos y se cree poco probable que haya sesión.

Este viernes vence el último DNU que el jefe de Estado firmó el 21 de mayo, que estableció un cronograma de nueve días de confinamiento “total”, cinco de medidas “intermedias”, dos “duros” (sábado y domingo) y cinco más de “relajamiento”. El problema es que una reedición de ese DNU significaría algunos días de confinamiento, algo que no estaba en agenda. Por eso, en Casa Rosada están evaluando opciones.

Frente a esta situación, el jefe de Gabiente, Santiago Cafiero, había adelantado que si la “ley pandemia” no avanzaba por las comisiones y por la Cámara baja esta semana, habrá un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia “con las medidas del semáforo epidemiológico”.

Hasta ahora se aplicó el semáforo epidemiológico para determinar las restricciones. Según el proyecto de ley, cuando una región queda comprendida en estado de “alarma” es porque el sistema sanitario está a punto de colapsar. Y ante este tipo de situaciones las medidas que se pueden adoptar son “cierres de ferias y shoppings y circulación limitada a partir de las 20″. Otra iniciativa que puede adoptar el Poder Ejecutivo es “suspender la presencialidad en las escuelas hasta que se pase a un estado inferior” de peligro.

Un ejemplo práctico de una situación similar en la que se aplicaría la ley de aprobarse es el de la provincia de Córdoba, en donde el sistema sanitario se encuentra estresado.