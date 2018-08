Claudio Uberti

Para cerrar una semana frenética en la causa de los cuadernos de las coimas K, por orden del juez federal Claudio Bonadio fueron detenidos el ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain y el ex funcionario del Ministerio de Planificación Claudio Uberti. El juez también ordenó detener al empresario Raúl Vertúa y al ex secretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti.

Lascurain se presentó el jueves a la mañana en Comodoro Py para ser indagado a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. El empresario, a quien apodan el "Vasco", tuvo que responder sobre su posible vinculación con los principales actores de la causa de los cuadernos de las coimas K.

Juan Carlos Lascurain

"Le dije al juez que no tengo nada que ver en absoluto con esta gente. Cómo no voy a colaborar con la justicia si vine acá a declarar", explicó Lascurain ante la prensa poco después de agarrarse a trompadas con un camarógrafo.

"No me voy a arrepentir porque no tengo nada de qué arrepentirme", advirtió Lascurain.

Según pudo saber Infobae, a partir de la información que se agregó al expediente, los investigadores de la causa pusieron en duda el testimonio de Lascurain. Lo mismo habría sucedido con Vertúa, que declaró el miércoles. La situación de Uberti y Olazagasti, en cambio, se habría complicado a partir de la declaración de Luis Betnaza, director de Techint.

Claudio Bonadío

Al declarar esta mañana ante Bonadio, Betnaza señaló a tres ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal como las personas que le pidieron dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela. Uberti, conocido como el embajador paralelo de la Argentina en Venezuela, y Olazagasti fueron dos de ellos.