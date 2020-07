El "Mendoexit" se ganó un lugar hoy en la esperada reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y una decena de diputados y senadores de Juntos por el Cambio.

Ocurrió después de que en la videconferencia hablara Alfredo Cornejo, quien hace un tiempo justificó el planteo de autonomía de Mendoza. Según cuenta Clarín, el Presidente le dijo al diputado mendocino: "Queremos que Mendoza no se vaya. No es justo que no les prestamos atención".

De acuerdo con los diarios porteños que tuvieron acceso a la conversación virtual, Fernández también aprovechó para decir que Mendoza había recibido 16.000 millones de pesos de la Nación. Antes, el ex gobernador mendocino había pedido que no hubiera discriminación de las provincias opositoras en ese sentido.

El diálogo del presidente con los referentes de Juntos por el Cambio tuvo pases de factura y algunos agradecimientos.

También hubo un anuncio: Fernández anticipó que enviará un proyecto al Congreso con su plan para reactivar la economía después del paso de la pandemia.

"No se puede confiar si alguien muere y se convierte en una victima de mi vicepresidente. Es difícil contruir confianza desde allí, si una mañana me levanto y me atribuyen estas cosas.", dijo Fernández, en referencia al comunicado que emitió Juntos por el Cambio después de la muerte del ex secretario de Cristina, Fabián Gutiérrez.

También se quejó el Presidente de la marcha opositora del 9 de julio. "Tienen mil formas de protestar, no hace falta exponer a nuestro pueblo. Cada marcha hizo que suban los casos", señaló.

Eso sí, también hubo un agradecimiento por el apoyo de la oposición a la renegociación de deuda.

Diálogo

Uno a uno, se expresaron los legisladores de JxC. Al final habló Fernández.

Solo faltó a la cita virtual, que se inició un poco antes de las 18 (una hora después de lo previsto) el diputado que dirige el bloque de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

Según reprodujo La Nación, Mario Negri , presidente del interbloque JxC de diputados, pidió que se respete la "división de poderes", en alusión al caso Vicentin, que a ojos de la oposición es una intromisión del Poder Ejecutivo en la Justicia.

En la reunión de JxC y @alferdez manifesté que es imperioso que se respete la división de poderes. Eso va a dar más robustez a la democracia.

Cada uno debe hacerse cargo del pasado que tiene, esta es la única forma de dejar la tensión permanente y evitar el default político. pic.twitter.com/wTiP8G9q76 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 13, 2020

Y el diputado macrista Cristina Ritondo, por su lado, reclamó la presencia del jefe de gabinete en la Cámara de Diputados para brindar informes de gestión.

Otro que habló fue Martín Lousteau. En su caso, trazó un oscuro panorama económico y dijo que recuperación podría demorar más de un mandato.