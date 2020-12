Después de varias especulaciones sobre un distanciamiento entre las dos principales figuras del Gobierno nacional, finalmente hubo foto para mostrar unidad. Justo al cumplirse un año de la gestión del Alberto Fernández, el presidente compartió un acto ayer en la ex ESMA junto a la vicepresidente Cristina Kirchner en el Día de los Derechos Humanos. Allí, el Jefe de Estado afirmó que el "verdadero reencuentro de los argentinos pasa por no olvidar y pedir justicia", al encabezar la entrega de los premios Azucena Villaflor en la ex ESMA. "Como Gobierno, queremos un país que no olvide, que busque justicia y busque la verdad. El verdadero reencuentro de los argentinos no pasa por el olvido, sino por tener memoria y reclamar Justicia", señaló el Presidente.

Alberto reconoció además la trayectoria de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y víctima de la masacre de la Iglesia Santa Cruz, a cuya figura se homenajeó con este premio.

Antes, Cristina se dirigió a la concurrencia y recordó que la última vez que estuvo en la ex ESMA fue hace cuatro años, luego de unas refacciones que habían sido llevadas a cabo por cooperativistas de los planes. "En aquella oportunidad ya había un presidente electo y se hablaba de los subsidios. Pensaba que ojalá no los tuvieran que extrañar, y fue lo que sucedió. Hace cuatro años no vivíamos en Disneylandia, pero podíamos pagar las tarifas y los servicios. Nos desorganizaron la vida. Eso fue lo que sucedió", indicó CFK en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

En ese marco, aseguró que "ahora hay otros derechos humanos que tenemos que venir a reparar" y convocó a la dirigencia a que haga "cada día un poco mejor" la vida de la gente.

Entre las personalidades distinguidas con este premio cuenta el fallecido Víctor Basterra, el fotógrafo que estuvo cautivo en la ESMA y retrató a sus captores.