Mientras la Cámara de Diputados se enfoca en la Ley Ómnibus, en el Gobierno confirmaron que, una vez culminado el proceso parlamentario del proyecto, buscarán con las provincias un nuevo pacto fiscal para compensar la caída en la recaudación, principalmente, por la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias votada por el Congreso el año pasado.

En declaraciones radiales, el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó ayer que una vez que termine el debate del megaproyecto, buscarán con los gobernadores un nuevo pacto fiscal que permita una mejor distribución de los fondos coparticipables.

Las arcas provinciales vienen sufriendo una merma en la recaudación por la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la reducción de las transferencias del Tesoro. Por eso, esta semana hubo un pedido para que el Gobierno nacional coparticipe parte del Impuesto PAIS, algo que fue rechazado por el Ejecutivo.

"Buscaremos con los gobernadores un nuevo pacto fiscal que nos permita una distribución razonable de los recursos coparticipables", aseguró el funcionario durante una entrevista en Radio Mitre.

A propósito, y luego de versiones cruzadas entre el oficialismo y parte de la oposición "dialoguista", Francos admitió que en la reunión que mantuvo esta semana con gobernadores se habló de la posibilidad de coparticipar parte del Impuesto PAIS. Sin embargo, aclaró que fue un pedido y que él no tiene potestad para resolverlo.

"Yo no tengo facultades para poder decidirlo, de ninguna manera yo puedo tomar la decisión de aceptar ese pedido. No digo que no se haya conversado en la reunión, sólo dije que no me podía comprometer a algo que deciden el ministro de Economía y el Presidente. Y ellos fueron claros: no hay coparticipación del Impuesto País", subrayó.

El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, o PAIS, que rige desde el 2019, se basa en un "tributo de emergencia" que se debe abonar en ciertas operaciones de moneda extranjera.

En 2023 el Impuesto PAIS recaudó $1,5 billones con un incremento del 335% respecto del 2022.