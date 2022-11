La ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Kismer de Olmos, adelantó este viernes que el Gobierno nacional “está evaluando” la posibilidad de otorgar un bono de fin de año a los trabajadores registrados y consideró "probable" que se de, pero descartó el otorgamiento de una suma fija.



"Estamos evaluando, trabajando y es probable que haya un bono -de fin de año- como se hizo con la administración pública nacional que se lo definió por paritaria", afirmó Olmos en declaraciones a Radio Nacional, donde además señaló que "muchos sindicatos ya lo tienen previsto al bono en sus paritarias y eso hará que el anuncio del Poder Ejecutivo quede absorbido por ese acuerdo".



Respecto a cuanto sería el valor del bono y cuando se otorgaría, la titular de la cartera laboral dijo que esos puntos aun "no está cerrado el valor porque se está hablando con el Ministerio de Economía".



A diferencia del bono de fin de año, Olmos descartó la suma fija porque “es una iniciativa de incorporación permanente al salario para el segmento del trabajado formal, por lo que no nos parece la manera más adecuada debido a que la paritaria están demostrando vigor y se negocia al máximo, por lo que la idea es no tensar en ese punto”.

“La negociación de las paritarias se juega al máximo con la defensa de los intereses de cada parte, pero se logran acuerdos muy importantes todos los días”, aseveró la funcionaria nacional.



En ese sentido, Olmos manifestó que “el sistema paritario está dando una respuesta muy vigorosa contra la inflación para preservar el ingreso de los trabajadores registrados”.



Por otra parte, la ministra de Trabajo consideró que “el problema que tenemos son los sectores excluidos de las paritarias, que representan un poco más del 50%, como los informales, el autoempleo y los provinciales y municipales, que tienen salarios muy deprimidos”.