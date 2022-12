Una nueva filtración de chats dejó al descubierto las relaciones entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la presidencia de la Corte Suprema, una semana después de que el tribunal dictara una cautelar a favor de la administración porteña en la disputa por la coparticipación con Nación. En los intercambios se ve cómo el actual ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D"Alessandro, recibe anticipos y asesoramientos por parte de Silvio Robles, el hombre de extrema confianza del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Otros chats exhiben cómo D"Alessandro habla de licitaciones y de sobres con miles de dólares con un empresario que es parte del negocio de las grúas y de los estacionamientos.

En el último mes, D"Alessandro protagonizó dos filtraciones. La primera terminó confirmando que en octubre fue parte de una comitiva integrada también por jueces federales, exespías y empresarios que viajó a Lago Escondido. En las últimas horas, aparecieron nuevos chats de su aplicación Telegram publicados en internet. Algunos de esos intercambios muestran cómo D"Alessandro fue parte de las maniobras de Juntos por el Cambio por quedarse con un asiento en el Consejo de la Magistratura.

Silvio Robles es algo así como el alter ego de Rosatti. Llegó con él a la Corte Suprema en 2016 y, desde allí, reforzó su influencia. Funciona como su vocero pero también tiene el cargo de director general de la vocalía del actual presidente de la Corte.

Los chats filtrados entre D"Alessandro y Robles arrancan el 9 de noviembre y se extienden hasta el 1 de diciembre. Es el propio Robles quien inicia la comunicación al enviarle al funcionario porteño un link de una nota de la agencia Noticias Argentinas que informa que los supremos rechazaron la recusación que había presentado el gobierno nacional contra Rosatti en el caso de la coparticipación de la Ciudad. Desestimada la recusación, Robles le escribió a D"Alessandro: "Espero que hagas sacar el "fallo Robles"".

Seis días después, el funcionario de la Corte volvió a tomar contacto con D"Alessandro. Le preguntó si estaba. "Siempre", contestó el ministro de Larreta. "En 5 te paso letra para que vos lo muevas", le adelantó. D"Alessandro ni siquiera sabía de qué le hablaba, por lo que Robles le sugirió mirar su Whatsapp. Era un largo texto que perseguía un objetivo: que los senadores de Juntos por el Cambio no participaran en la sesión que estaba convocada para las próximas horas para revalidar la lista de senadores que habían sido seleccionados para conformar el Consejo de la Magistratura. Lo que estaba entonces en disputa es una silla que reclama para sí el senador del Pro Luis Juez pero que la Cámara Alta destinó al senador kirchnerista Martín Doñate. "Usala como tuya", le aconsejaba Robles en relación a la información.

Otro de los chats filtrados muestra los intercambios entre D"Alessandro y Marcelo Violante, un empresario que participa del negocio de las grúas y de las playas de estacionamientos de la Ciudad, a través de las empresas Dakota SA y Brewda Construcciones SA.

En junio de 2019, Violante le pidió a D"Alessandro que se ocupara de una causa que tenía Rubén Hugo Laghezza a quien define como un amigo en la fiscalía de Carlos Rolero por violar una clausura. Violante estaba dispuesto a pagar una multa pero no quería que su amigo tuviera que hacer una probation. Las respuestas de D"Alessandro dan cuenta de que hubo comunicaciones con la fiscalía. "Ahora refuerzo", le prometía el funcionario porteño.

El 11 de julio de 2019, Violante le escribió un mensaje para disculparse: "No pude juntar todo. Te juro que antes de fin de mes te integro el 100%. Ahora tengo 60 verdes y te traje los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba". Violante le preguntó si dejaba los sobres abiertos con alguien de confianza de D"Alessandro y este respondió; "Dáselo". Dos meses después, le escribió para pedirle verlo y anunciarle que de paso le llevaría 50.000, no especificó en qué moneda. Violante también le consultó si podía proponerle negocios a "Horacio" y si podía hacer lo mismo con Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. A él quería llevarle una iniciativa para pagar con celular los estacionamientos medidos. También le pidió ayuda para licitaciones de playas de estacionamiento en el centro de la Ciudad.

Con datos de Página 12