Los paseos comerciales y espacios públicos del centro de la ciudad de Rosario estuvieron hoy sábado semidesiertos durante la primera jornada de retroceso de actividades por el veloz crecimiento de contagios de coronavirus, aunque el movimiento lució un poco más activo en los barrios.



Sólo bares y restaurantes abrieron sus puertas hoy en la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe, pero para despachar sus productos mediante las modalidades de delivery o take away.



También las agencias de quiniela y lotería abrieron sus puertas, al quedar exceptuadas de las restricciones.



La decisión del Gobierno de Santa Fe de suspender desde la cero hora de hoy sábado la mayoría de las actividades no esenciales por un plazo de 14 días mostró sus efectos en las calles de Rosario, uno de los cinco departamentos de la provincia alcanzados por la medida.



En Rosario la tasa de duplicación de casos de Covid-19 se redujo de 15 días a 9 en las últimas semanas, lo cual impulsó la demanda sobre el sistema de salud.



La vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, dijo el miércoles que la disponibilidad de camas de cuidados críticos se reducía a 20.



Las peatonales de Rosario estuvieron hoy casi desiertas, con la mayoría de los comercios con sus persianas bajas y escasa circulación de personas.



La fiscalización de la medida anunciada anoche por el gobernador Omar Perotti y el intendente local, Pablo Javkin, quedó a cargo de la Guardia Urbana Municipal (GUM, una fuerza de control no armada) y de la Policía provincial.



En los centros comerciales a cielo abierto de los principales barrios de la ciudad también fueron ostensibles los efectos del retroceso de fase anunciado anoche, aunque se percibía un poco más de movimiento.



Los shoppings permanecieron cerrados y el paseo gastronómico del bulevar Pellegrini, situado en el centro, exhibía mayor circulación.



“Yo sé el hartazgo y la incertidumbre que sentimos. Nadie quería vivir esta pandemia. Todos necesitamos salir de ella lo antes posible”, dijo en su cuenta de Twitter el intendente Javkin.



Su gobierno preparaba para este fin de semana un decreto que permitiera la actividad del comercio minorista a través de la modalidad de delivery, dijeron a Télam fuentes municipales.



El decreto provincial no contempló esas chance, pero facultó a los municipios de los cinco departamentos incluidos en la norma a dictar resoluciones propias de acuerdo a la realidad de cada lugar.



Según el último reporte oficial, la zona céntrica de Rosario, donde se concentra el mayor número de comercios y actividades, posee a la vez la mayor porción de contagios de coronavirus, que casi triplica a la que le sigue, los barrios de la zona norte.