Cuenta regresiva. Por estas horas, los argentinos se preparan para un nuevo aumento de los combustibles.

Este domingo volverán a aumentar los combustibles, luego de la autorización del Gobierno para un nuevo incremento, algo que provocará que la nafta premium ya supere los 60 pesos en todo el territorio nacional. El mes pasado, los combustibles sufrieron dos aumentos.



Ayer el Gobierno publicó la actualización del impuesto a los combustibles en el Boletín Oficial.



Días atrás, se difundió que el Gobierno nacional pensaba autorizar para diciembre un incremento del 5% del impuesto a los combustibles, por lo que no aplicará por completo la suba impositiva para no sumar más presión a los precios en los surtidores, con lo cual el proceso de actualización quedará para la gestión que encabezará el presidente electo, Alberto Fernández.



De esta manera, con un aumento impositivo del 5% a partir del 1 de diciembre le quedará al próximo gobierno decidir cómo aplicar el 15% restante acumulado durante 2019, postergado tanto por el contexto de volatilidad macroeconómica como para evitar su efecto en la campaña electoral.



El incremento del 5% fue confirmado por fuentes del Palacio de Hacienda y la Secretaría de Energía al explicar que la decisión iba a ser motivo de una resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos que se pensaba dar a conocer antes de fin de mes, y que no aplicará el total acumulado como se interpretó del decreto 753, de comienzos de noviembre.



Para comienzos de diciembre se anticipa que las petroleras aplicarán un nuevo incremento en sus precios en las estaciones de servicio de todo el país en procura de reducir el atraso que estiman en torno al 10% respecto a la paridad de importación, aumento que deberá contemplar el efecto impositivo.



El gobierno a lo largo del año decidió, en distintas oportunidades, postergar o aplicar parcialmente los incrementos del impuesto de cálculo trimestral y que toma como referencia la variación del Indice de Precios al Consumidor, lo que generó un atraso estimado en un 20%.



Baja mensual



El índice S&P Merval subió ayer 0,82%, desacoplado de los índices de referencia, y anotó su tercera suba consecutiva; sin embargo en noviembre bajó 1,41%, en tanto el dólar subió cinco centavos y cerró ayer a $62,92 promedio para la venta al público aunque en el mes cayó 30 centavos.