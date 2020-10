Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años cuyos restos fueron hallados el 15 de agosto pasado en la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, murió ahogado en el mismo lugar en el que fue encontrado y su cadáver carece de lesiones traumáticas, aunque no se pudo determinar la participación de terceros ni concluir si fue un hecho "suicida, homicida u accidental".

La junta de catorce peritos y peritas forenses que intervinieron en la autopsia de Facundo Astudillo Castro, que había comenzado poco después de las 9, culminó alrededor de las 12 en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la ex Esma sin que haya un criterio unificado entre los expertos sobre las conclusiones del análisis del cuerpo del joven, que desapareció el 30 de abril cuando dejó su casa de Pedro Luro, fue detenido por la policía por circular sin permiso en medio del ASPO, y cuyo esqueleto fue encontrado el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo. El caso comenzó a ser investigado por la Justicia provincial como una averiguación de paradero hasta el 9 de julio. Los resultados "permiten aseverar, con el rigor científico necesario, que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento). La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de la muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica)". El avanzado estado de esqueletización del cadáver impide determinar si fue accidente, homicidio o suicidio, dice el informe final.

Los resultados de la autopsia deberían indicar la data, el lugar y la causa de la muerte, sin embargo la perito de la familia Castro dijo que "el informe pericial no explicó qué hicieron con él". La perito de la familia, Virginia Creimer, sostiene que lo mataron y por ese motivo firmó en disidencia. El informe concluye que "Del estudio forense no surgen elementos que permitan suponer que los restos humanos hayan estado en otro ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem consignado. Además de los expertos y expertas que se reunieron a puertas cerradas -cinco forenses del EAAF (perito oficial), cinco del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia, una perito del Conicet y tres de la Universidad Nacional del Sur, y Virginia Creimer, perito de las querellas y referente de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses- acudió a la ex Esma la jueza federal María Gabriela Marrón a cargo de la causa, la abogada querellante por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Margarita Jarque, y el fiscal especial Horacio Azzolín, designado junto al fiscal de la Procuvin Andrés Heim para formar equipo con el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, recusado por la familia en dos oportunidades.

La querella particular había señalado que en los veinte cuerpos de la causa hay "fallas de origen", lo que dificulta aún más el hallazgo de la verdad.

"A Facundo lo mataron, por eso firmé en disidencia. Fue una muerte violenta por asfixia por sumersión, por la presencia de las diatomeas en los espacios analizados, la data de muerte serían 28 días según los tafónomos, pero el entomólogo dijo 40 días y estoy más cerca de él", dijo la perito de la familia Virginia Creimer. La médica forense precisó que otra de las razones de su firma en disidencia fue porque el informe oficial menciona que no hubo intervención de terceros en la muerte de Facundo. "Mi planteo fue que tampoco se puede afirmar lo contrario", relató.

La firma en disidencia es lo que va a permitir a las querellas seguir discutiendo en la causa y evitar que las conclusiones de la autopsia sean equiparadas al cierre de la misma, como ocurrió en el caso de Santiago Maldonado.

Escenario. El cangrejal donde encontraron a Facundo fue mortal para la vida del chico que falleció en ese lugar.

Las 10 revelaciones de la autopsia

-Los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte). -En las diferentes piezas óseas observadas, y mediante el estudio de imágenes radiográficas, no se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponderse con aquellos que producen injurias o lesiones (como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, segmentos de arma blanca, entre otros). -No se observaron cambios de coloración, u otros signos, en los huesos bajo estudio compatibles con el uso de sustancias ácidas, alcalinas o por exposición a una fuente emisora de calor. -Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales que presentaban los restos estudiados son postmortem, producto de depredadores y exposición medioambiental. -El tipo, intensidad y tamaño de las modificaciones identificadas en los diferentes restos óseos analizados indican la acción de carnívoros de la familia de los cánidos de pequeño tamaño. De acuerdo a la fauna presente en el área, el zorro pampeano o gris constituye el principal agente que afectó al cuerpo. -El patrón de ausencia de algunas partes del cuerpo de pequeño tamaño y de destrucción parcial de algunas partes de los elementos presentes es el esperado para la acción del zorro pampeano. Lo mismo para la desarticulación y desplazamiento de ambos miembros superiores (uno de ellos hallado a 73,9 metros del cuerpo) y del miembro inferior derecho. -Las marcas y fracturas producidas por carnívoros se produjeron con posterioridad a la muerte siendo, en consecuencia, no vitales. Presentan un patrón compatible con un acceso inicial a un cuerpo con presencia de órganos y tejidos blandos. -El cuerpo hallado en este ambiente habría estado sujeto -además de a la acción de animales carnívoros- a la fluctuación de agua por las mareas, la presencia de invertebrados (cangrejos) y aves, entre otros. Esta dinámica posiblemente generó el movimiento del cuerpo y la pérdida de las prendas de vestir. -El intervalo postmortem estimado, es decir el tiempo mínimo transcurrido entre la muerte y el hallazgo, sería no menor a 30 días determinados por tafonomía (acción del ambiente) y entomología (micro fauna asociada a los restos); siendo el tiempo máximo estimado del período transcurrido desde la muerte mayor, pero no pudiendo determinarse científicamente.

Dolor. La mamá de Facundo no ocultó su frustración por la autopsia.

La mamá le apuntó otra vez a Berni

Cristina Castro (42) llegó puntual este jueves a la estación de servicio Shell, en la ruta nacional 3, en Pedro Luro. A las 8 comenzó a trabajar. Estuvo en la cocina y pasadas las 13 se enteró por Clarín que había salido el informe conclusivo de la autopsia a los restos de su hijo, Facundo, que determinó que murió por "asfixia por sumersión" en el lugar donde lo hallaron el 15 de agosto, aunque no pudo establecer si lo mataron.

¿Qué puede decir del informe que se publicó?

-Que la muerte de Facu ha sido una muerte violenta por asfixia por sumersión, lo han ahogado. La muerte violenta y el fenómeno del "diente rosa" dice que ha tenido intervención de terceros, que no ha sido por su propia cuenta, nadie se ahoga a sí mismo de esa forma, violenta. Sí hemos notado una bajada muy importante desde Nación, en su momento yo les dije que había creído en el Presidente, que me había dicho que iba a ser transparente, e iba a poner todo de su parte para que saliera a la luz la verdad, y hoy veo que no, porque si una perito que dio un parte el día de la autopsia en este momento se desdijo y dijo otra cosa, me parece que ha tenido una bajada de línea importante desde arriba.

-¿Por qué cree eso?

-Creo que lo están bancando a Berni con esto. La data de muerte nos da justo el 8 de mayo, estábamos sacando cuentas recién, de lo que todavía no se se sabe exactamente qué día, pero lo han ahogado en ese lugar, ha muerto en ese lugar, no han sabido explicar, más allá de un informe vago, por qué estaba el cuerpo desnudo, por qué la ropa que llevaba mi hijo ese día estaba adentro de la mochila, son muchas cosas que no han sabido explicar. Sí hemos notado esta bajada de línea importante que han tenido desde arriba para decir otra cosas que dijeron el día de la autopsia.



> Habló perito de parte

La perito forense Virginia Creimer, quien representa a la madre de Facundo, y firmó en disidencia, aseguró que el joven fue víctima de "una muerte violenta por asfixia". "Esta perito como parte de la querella está muy conforme. Se confirmó lo que se había hablado: hay que buscar quiénes son los responsables", expresó.