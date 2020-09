El presidente Alberto Fernández adelantó este jueves que cuando termine la cuarentena saldrán a las calles los argentinos que “no quieren más muertes” y los que “no dudan de que son libres”.

“No veo la hora de que esta pandemia se termine, porque estoy seguro de que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo, un banderazo de los argentinos de bien”, dijo Fernández en tono de arenga durante una reunión virtual con integrantes del Partido Justicialista.

Acompañado por el diputado Eduardo Valdés y por el secretario general Julio Vitobello –ambos amigos del mandatario–, el líder del Frente de Todos también aludió al ex presidente Mauricio Macri y sus funcionarios.

“Ese día sí va a haber un banderazo, un banderazo de los argentinos que no dudamos de que somos libres, de los que trabajamos para ser más libres sacándonos el peso de la deuda que teníamos con los acreedores, de los argentinos que nos quedamos en la Argentina peleándola día a día, y no nos fuimos a Suiza”, dijo en referencia al reciente viaje del ex presidente.

Durante la charla, titulada “Frentetodismo al palo”, el mandatario dijo frente a casi tres decenas de intendentes bonaerenses y otros importantes referentes del peronismo que no pretende construir el “albertismo” y reafirmó la importancia de su unidad política con Cristina Kirchner.

“Este no es el momento de ver quién es más peronista, cristinista, kirchnerista o albertista: este es el momento de ser frentetodista y estar más juntos que nunca”, aseguró.

También estuvieron presentes el titular del PJ a nivel nacional, José Luis Gioja, la vicegobernadora bonaerense Veronica Magario, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; el de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el de Escobar, Ariel Sujarchuk; Mario Ishii, de José C. Paz; Mayra Mendoza, de Quilmes, y Julio Zamora, de Tigre, entre otros.

Según el Presidente, su gobierno está siendo sometido a un “ametrallamiento mediático permanente” que obliga al peronismo a ser “más inteligente que nunca”. Por eso, pidió evitar las “distracciones” con disputas internas.

No es la primera vez que el Presidente cuestiona las movilizaciones de sectores de la oposición. “En una pandemia no se critica con manifestaciones, prefiero que golpeen las cacerolas”, dijo la semana pasada en referencia a la marchas en rechazo a la expropiación de la cerealera Vicentín y de la reforma de la Justicia.

En el programa Sobredosis de TV, por C5N, también había calificado como poco “feliz” la actitud de Mauricio Macri, quien había celebrado la salida de la gente a la calle. En esa línea, señaló que en Alemania la canciller Angela Merkel mandó a “reprimir las marchas anticuarentena”.