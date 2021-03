El presidente Alberto Fernández destacó hoy el acuerdo alcanzado con los distintos actores de la industria automotriz para incrementar la sustitución de importaciones y mejorar el perfil exportador del sector, y sostuvo que el "equilibrio fiscal hace a la sostenibilidad económica" de Argentina.



Ante los directivos de las principales empresas de automóviles del país y de los representantes sindicales que nuclean a los trabajadores de ese sector, el primer mandatario suscribió hoy -en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada- el decreto que exime del pago de los derechos de exportaciones a las unidades que en 2021 se produzcan por encima de las fabricadas durante 2020.



"Celebro que este acuerdo se haya logrado sentados en una mesa redonda, sin cabeceras, tratando de potenciar acuerdos y no las diferencias", dijo Fernández, tras felicitar a sindicalistas y empresarios por la iniciativa.



Acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, Fernández subrayó que el entendimiento alcanzado implica "respeto" del "equilibrio fiscal".



En ese fragmento del discurso, recordó "los 5 años" del Gobierno de Néstor Kirchner -a quién calificó como un "obsesivo" del superávit fiscal- y reconoció que todavía debe explicarle a muchos "amigos" que ese aspecto macroeconómico "hace a la sostenibilidad económica" del país.



Fernández recuperó así la expresión de Guzmán quien, tan sólo unos minutos antes, había dicho que el acuerdo alcanzado respetaba esa "sostenibilidad" y que ese precepto macroeconómico "no es de izquierda ni de derecha", pero que es "central" para tener una "economía tranquila".



Por otra parte, el mandatario afirmó que “la actividad automotriz es en términos industriales una suerte de nave insignia" que tiene que "funcionar muy bien, tiene que producir y crecer mucho”.



“Eso no solo impulsa a los que están vinculados a la actividad industrial automotriz sino al resto de la economía”, dijo Fernández y celebró que cada auto tenga un "mayor porcentaje de producción nacional” porque “eso no sólo genera producción y trabajo sino que evita importar", con el consecuente ahorro de divisas.



Además del decreto firmado respecto de las retenciones para 2021, se presentó el Proyecto de Ley de Promoción Inversiones en la Industria Automotriz y su Cadena de Valor que busca "generar puestos de trabajo de calidad, impulsar el desarrollo de nuevos modelos, fomentar el perfil exportador del sector y una mayor integración de autopartes locales".



Es proyecto fue consensuado entre el Gobierno, cámaras empresariales y los sindicatos del sector e incorporará estímulos fiscales para promover nuevas inversiones productivas y la conformación del Instituto de la Movilidad en el que los sectores de la producción y el trabajo puedan dialogar, explicó Kulfas en el acto.



El ministro de Producción calificó el decreto presidencial como un "importante estímulo" para un sector que necesitó de "alguna ayuda" a través del programa ATP durante la pandemia de coronavirus, pero que "ya está produciendo por encima de niveles de 2019".



“Esto va a permitir profundizar la política automotriz que hemos consensuado con el sector con empresarios, empresarias y sindicatos, de buscar mayor contenido nacional en la producción, mayor trabajo argentino y mayor orientación exportadora”, añadió.



Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda, ponderó el acuerdo para poner "a la Argentina en una senda de desarrollo" y repitió que el país necesita una economía "previsible" y "tranquila para "potenciar ese crecimiento".



Guzmán afirmó también que "la economía está, mes a mes, más robusta" y señaló como indicadores de la recuperación que la recaudación fiscal esté creciendo por encima de la inflación, que el Banco Central está comprando divisas y que la brecha cambiaria se haya reducido.



La industria automotriz genera cerca de 130 mil empleos privados formales, representa alrededor del 7% del PBI industrial y exporta por casi 4.500 millones de dólares.



Las inversiones de las empresas productores de automóviles, utilitarios, comerciales livianos, camiones y chasis, motores, cajas de transmisión, ejes, autopartes y piezas, o de quienes realicen determinados procesos para la producción de los bienes descriptos anteriormente tendrán beneficios impositivos, siempre que pertenezcan a un proyecto de inversión aprobado por la autoridad de aplicación.



Por otra parte, desde el Gobierno nacional afirmaron que el sector prevé inversiones por casi 5.000 millones de dólares para los próximos meses.



Participaron en el acto los presidentes de Adefa, Daniel Herrero, y de AFAC, Raúl Amil, y la representante de ADIMRA, Isabel Martínez, el presidente de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Rattazzi, y los secretarios generales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, y del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli.



También estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su vice, Cecilia Todesca; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.