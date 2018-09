Herencia. Nacido en Buenos Aires, Frigerio tiene domicilio electoral en Entre Ríos: allí tiene un campo que heredó de su abuelo, ideólogo del desarrollismo.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es sugerido por estos días como futuro presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras en Entre Ríos sobrevuela la posibilidad de que el funcionario argentino gobierne esa provincia.



Frigerio es considerado uno de los funcionarios más racionales y sinceros del Gobierno. A su vez, es señalado como el principal interlocutor entre las provincias y el Poder Ejecutivo que conduce el presidente Mauricio Macri.



Frigerio invitó a Argentina a Luis Alberto Moreno, presidente del BID para que supervise las obras que el organismo financia en el país y que realiza el ministerio a su cargo. La foto no pasaría de una actividad más sino fuera que Frigerio es mencionado como un candidato firme para suceder al colombiano en el organismo.



Cerca de Frigerio afirman que por ahora su único objetivo es lograr la sanción del Presupuesto 2019. "Hablar ahora del 2020 es un disparate", afirman allegados al ministro del Interior citados por lapoliticaonline.com.



En efecto, Moreno (vendrá a Argentina en octubre), tiene mandato hasta el 2020. Es decir que su reemplazo debería definirse luego del mandato de Mauricio Macri. Si el líder del PRO no consigue la reelección, el nuevo presidente del BID se definirá en otro gobierno.



La decisión se toma muy lejos de la Casa Rosada: es Estados Unidos el que por tradición propone el candidato. El directorio del BID tiene poder de veto.



Por la buena relación del mandatario estadounidense Donald Trump con Macri, ya está definido que el próximo presidente del BID sea un argentino, un suceso inédito. Se seguiría así con la tradición de que el presidente del Banco con sede en Washington sea presidido por un latino. El colombiano Moreno fue precedido por un uruguayo, un mexicano y un chileno. Al directorio del BID ya llegaron dos sugerencias para el argentino que reemplazará Moreno: uno es Frigerio y el otro es el exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. La tentación de ocupar el cargo tomó más interés por los rumores que indican que Moreno podría dejar la presidencia antes de 2020 para dedicarse a la política.



Paralelamente, en Entre Ríos ya lanzaron el operativo clamor para que Frigerio se lance como candidato a gobernador e incluso difundieron un jingle grabado por el cantante de Ráfaga.



Frigerio es promocionado como candidato a gobernador por los entrerrianos de Cambiemos, pero preferiría ocupar la presidencia del BID. No sólo por la tentación de mudarse a la elegante avenida Pennsylvania, sino por el espacio de poder que significa conducir una entidad que reparte fondos al mundo sin pedir ajustes como lo hace el FMI. En el entorno de Frigerio repiten que el ministro hará lo que pida el presidente.