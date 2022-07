La mujer que se viralizó recientemente en redes sociales por ironizar sobre el cobro de planes sociales y por fustigar a quienes trabajan y aportan para mantener el sistema de planes sociales, brindó una entrevista al canal TN y sostuvo todas y cada una de las afirmaciones que realizó en el video.

“Realmente lo pienso, pienso lo que dije en el video, con la diferencia de que las personas que cobran planes trabajan y yo no trabajo. Soy consciente de que la sociedad paga los planes pero en todo caso sería culpa del gobierno, no mía”, afirmó desafiante.

“Son videos de Kwai, fue en respuesta a una persona en particular pero se viralizó. Empezó porque me decían que tenía hijos para cobrar la Asignación Universal”, argumentó Mariana Alfonzo, la mujer de 34 años que se transformó en la cara visible de la controversia en torno a los planes. Del otro lado, el periodista Franco Mercuriali le preguntó “¿De verdad pensás eso?”, a lo cual la mujer afirmó que “mi postura en el video es ‘Laburá vos. Te estás quejando vos, laburá vos, o sea… Si a mí me gusta estar en mi casa es un problema mío, no tengo por qué fingir en público”.

��️ Habló la beneficiaria de planes sociales que se volvió viral: “Si me gusta estar en mi casa es un problema mío"



“Con todos los planes cobro alrededor de $60 mil. No me conviene trabajar porque tendría que pagar niñera”, dijo Mariana Alfonzo en una entrevista con TN. pic.twitter.com/GiV5vXpHyo — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 26, 2022

Tras eso, Mercuriali le preguntó si pretendía que el Estado le pague hasta que tenga 50 años, a lo cual Alfonzo aseguró entre risas que “Estaría bueno”. “La verdad que no”, retrucó el comunicador a lo que la mujer –que se reconoce como “planera”- insistió: “Bueno, para mí sí”.

“Estoy esperando que se me dé la baja en el Potenciar Trabajo en dos o tres meses porque no estoy trabajando”, añadió. “Cobro por el plan $22 mil, casi $6 mil por cada uno de mis tres hijos, la garrafa y la tarjeta Alimentar $18 mil. Suponete que me ofrezcan un trabajo de $80 mil no me conviene, porque $20 mil irían para la niñera, estaría ganando lo mismo que ganaría estando en mi casa”.

“En la zona donde yo vivo son todos planeros, en Cañuelas, la única que no trabaja soy yo. Si quería podría haberme hecho monotributista pero si lo hacía me cortaban los beneficios”, puntualizó.