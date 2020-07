La Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (Ssadc), dependiente de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, inició expedientes de oficio a 17 empresas que participan del Hot Sale por presunta "oferta engañosa", según se difundió oficialmente.



Por otra parte, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad indicaron hoy a Télam que por ahora no tienen denuncias específicas por acciones derivadas del Hot Sale, que formalmente termina esta medianoche.



La Ssadc precisó que las imputaciones por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor fueron notificadas el 28 de julio; que las empresas poseen cinco días hábiles, improrrogables, para el descargo y que las multas "pueden llegar a los $5 millones".



Hasta ahora, las empresas imputadas por presunto incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor son Personal, Movistar, Red Megatone, Jumbo, Suavestar, Garbarino, Despegar, Al Mundo, Cetrogar, Philco, Dexter, Netshoes, Frávega, El Mundo del Juguete, Wall Mart, Sodimac y Mercado Libre.



El comunicado de la Ssadc precisó que, en el caso de Personal, Movistar, Red Megatone, Jumbo y Suavestar, se observó que dentro del Hot Sale ofrecen algunos productos que mantienen los mismos precios de la semana pasada.



En el caso de Garbarino, se constató que publica el precio de un producto a un valor mayor al que era publicado antes del Hot Sale y en otro artículo se oferta sin reducir el precio.



Para la oficina gubernamental, "se presume que las compañías estarían incumpliendo con sus obligaciones y brindarían información incierta, ya que no se trataría de ofertas exclusivas y nuevas, induciendo a error a las y los consumidores debido a que el evento de venta online se promociona en base a que los usuarios podrán encontrar descuentos exclusivos para las marcas más importantes de comercio electrónico del país".



Respecto de la imputación recibida, desde Personal afirmaron que la "oferta cumple con la reglamentación vigente y el espíritu de la acción comercial".



"Personal ofrece 60% de descuento por 12 meses sobre el precio de lista, para aquellos usuarios de otras compañías que porten su línea a Personal e incorpora como diferencial en el marco del Hot Sale, 10 gigas adicionales y sin cargo para quienes accedan a este beneficio por mes, durante 3 meses. Este diferencial supera ampliamente el 10% de descuento mínimo sugerido en las bases y condiciones del Hot Sale 2020", señalaron en un comunicado de prensa.



La denuncia de la Subsecretaría también abarcó a la categoría turismo, donde imputó a las empresas Despegar y Al Mundo de ofrecer servicios sin explicitar cuál era el precio anterior de los mismos productos, lo que estaría vulnerando el derecho a la información cierta, clara y detallada que deben poseer las y los consumidores.



Cetrogar, Philco, Dexter, Netshoes, Frávega y El Mundo del Juguete, ofrecen dentro del portal Mercado Libre algunos de sus productos indicando un precio anterior que, en realidad, es superior al publicado la semana pasada, y la misma situación se observó en ofertas realizadas por Walmart y Sodimac en sus sitios web, según la Subsecretaría.



"En todos estos casos se estaría induciendo a error a las y los consumidores al crear la percepción de que se trata un descuento mayor al que realmente es", precisaron.



En el caso de Mercado Libre, la imputación se realiza por "todos los casos en donde la oferta de las empresas mencionadas se realizó en el portal, debido a que su actuación no se limitaría a la mera intermediación entre proveedores y consumidores, sino que promociona y ofrece el Hot Sale incorporando un vínculo para que los consumidores puedan acceder al listado completo de tiendas y productos ofrecidos".



A la plataforma "le cabe la responsabilidad por la información vertida en su sitio respecto de los precios anteriores de los productos y su fiabilidad ya que, de otra forma, se vería afectada la buena fe del consumidor que confía en el portal y las promociones que la firma difunde".