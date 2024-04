El juez Sergio Paduczak, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de Comodoro Py, condenó a un año de prisión en suspenso a Jorge Martínez por haberlo hallado culpable de abuso sexual simple contra una empleada de Boca Juniors que se desempeñaba en el departamento de prensa del equipo profesional femenino al que él dirigía.

“¿Si es el fallo que esperaba? Sí. Por supuesto que uno siempre quiere que sean más años, pero estoy tranquila porque esta persona ya tiene un antecedente y ya no podrá abusar tan fácilmente de otras personas”, declaró a TN Florencia Marcó, la damnificada. Las imágenes de TV mostraron que Martínez celebraba el dictamen y se abrazaba con sus allegados, mientras la denunciante rompió en llanto.

Sobre la condena, Marcó mencionó: “Cuando el juez leyó, no pude mantener mi atención en la sala, no sé qué fue lo que sucedió con ellos. Yo me largué a llorar porque sentí que se estaba haciendo justicia después de tantas puertas que se me habían cerrado. Quizás él esperaba una condena mayor y por eso festejó, no lo sé. Mi llanto fue de tranquilidad, de paz, de saber que no va a ser tan fácil que vuelva a tocar a otra persona”.

Por la mañana, el fiscal había pedido tres años de cárcel (la pena podía ir entre seis meses y cuatro años) y acusó de falso testimonio a Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol y compañeros de Martínez.

El ex DT declaró antes del veredicto en Radio La Red: “Siempre tuve la plena seguridad de que tengo que ser absuelto de esta causa injusta. Tengo que estar tranquilo, mi mente está tranquila. Jamás le falté el respeto a nadie, nunca le toqué la cola como anuncia la denunciante. Es más, me avalan los 15 testigos, están las filmaciones donde los testigos avalan no haber visto un tocamiento. Pero bueno, ahora está en manos del juez el veredicto que, obviamente, deseo que sea el sobreseimiento”.

El viernes 22 de marzo, los miembros del Consejo de Fútbol Mauricio Serna (presente en la sala), Bermúdez y Delgado (de forma virtual) declararon como testigos por parte de Martínez: los tres negaron haber estado en conocimiento de la situación antes de conocerse la denuncia judicial, escenario diferente a lo que declaró la víctima. Además, otras cuatro personas atestiguaron para respaldar la versión de Martínez.

“Cuando ocurrieron los hechos, hablé con Bermúdez y el resto de los integrantes del Consejo de Fútbol y ellos me dijeron que lo hablaron después con Riquelme. Es decir, estaban todos informados y supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas. Y no hicieron nada”, había dicho la empleada de Boca al respecto.

El abogado Ángel Romero, defensor del técnico, había sido optimista respecto al veredicto hace algunos días: “Nadie vio lo que ella denuncia. Los testigos fueron claros en ese aspecto, nadie pudo acreditar una conducta impropia. No hay nada que lleve a pensar en una culpabilidad”. Vale mencionar que Romero había recusado al juez Paduczak ya que, según su visión, este había actuado como un “fiscal en el caso” y que realizó “preguntas inducidas y tendenciosas” a los testigos que presentaron ambas partes con la intención de “obligarlos a que afirmen una situación que nunca existió”. Esa medida fue rechazada y por eso la causa continuó hoy.

Marcó, que trabajaba en Boca desde 2011 y en 2019 pasó a formar parte del departamento de prensa en la rama femenina, declaró que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación (incluso que llegó a ser manoseada) por parte de Martínez en el año 2022. Andrea Lucangioli, abogada de la denunciante, había manifestado: “Hubo muchas contradicciones entre las declaraciones de quienes siguen siendo empleados de Boca. Pero la única testigo que ya no está vinculada al club fue contundente: dijo que vio la situación y que sabía también de otros abusos por parte de Martínez y cuando el juez le preguntó por qué nadie los denunció ella dijo lo que todos saben: ‘Por miedo’”.

“Estoy conmocionada todavía. Gracias por acompañarme en todo este proceso. Esto es también gracias a todos ustedes (por la prensa). El mensaje del abuso llegó a todas las casas y lugares a los que tenía que llegar. Hoy se hizo justicia por mí y todas esas mujeres y varones que durante este año me estuvieron agradeciendo y le pusieron nombre a lo que vivieron, que era el abuso. Eso ayuda a ponerle un orden a tu vida”, concluyó Marcó, que actualmente se encuentra de licencia por tratamiento psicológico sin goce de sueldo, saliendo de tribunales.