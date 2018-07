Después de su salida como ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren visitó el programa Mesa Chica para dar, por primera vez, su versión de los hechos y su mirada fuera de la función pública. El expresidente de Shell en la Argentina confesó: "No quería salir del Gobierno, yo no renuncié".

"Desde mi punto de vista, ser ministro no es un derecho al cual se pueda renunciar, es un deber, es una obligación, es una responsabilidad, que, en este caso, el presidente Mauricio Macri decidió que no correspondía que continuara", dijo, y agregó: "Lo viví con sorpresa, con un poco de decepción, no voy a dejar de decir la verdad, pero una vez que el Presidente lo decidió".

Aranguren confesó que el lunes siguiente a su desplazamiento tuvo una charla de media hora en el despacho del Presidente, donde se le detallaron los motivos por los que se decidió seguir con otra persona al frente de la cartera energética. "[Mauricio Macri] él consideró que era conveniente que fuera otra persona, otro equipo, el que continuara con la política energética y así se hizo", dijo.