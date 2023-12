El presidente electo Javier Milei tomará juramento hoy a los 9 ministros que lo acompañarán en la gestión, tras una reducción de las 18 carteras que componían el Poder Ejecutivo.

Eso es parte de un plan de reforma del Estado, que se implementará luego de que se completaran en los últimos días las nóminas de funcionarios que encabezarán las áreas de Economía, Interior, Capital Humano, Seguridad, Defensa, Infraestructura, Cancillería, Justicia y Salud.

Milei, ya como presidente de la Nación, tomará juramento a sus nueve ministros en la ceremonia de jura del Gabinete nacional, a las 17.30, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Milei se ocupó las últimas dos semanas de planificar una reducción de 18 a 9 carteras y conformar su gabinete con exfuncionarios del macrismo y el menemismo.

El viernes pasado, Milei confirmó los últimos nombres de los nueve funcionarios que lo acompañarán, sin contar la Jefatura de Gabinete, que será dirigida por el exgerente de Aeropuertos Argentina 2000 Nicolás Posse.

El viernes, la oficina de Milei anunció que el ministro de Salud será Mario Russo, quien se encargó de ese área en los municipios bonaerenses de San Miguel y Morón.

Médico cardiólogo, Russo también estuvo al frente de la dirección de asuntos gubernamentales en la empresa estatal Agua y Saneamientos de Argentina (AySA), entre el 2020 y el 2022.

Entre los otros funcionarios elegidos hay tres que mantienen cercanía con el exmandatario Mauricio Macri, como la extitular del Pro y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, que asumirá como ministra de Seguridad.

Bullrich es la funcionaria de Milei que más cargos públicos ostenta en su haber: además de haber sido diputada en dos períodos también fue ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando De La Rúa (1999-2001) y ministra de Seguridad en la gestión de Macri (2015-2019).

Mientras el exsecretario de Finanzas de Macri, Luis Caputo, será ministro de Economía, y el excompañero de fórmula de Bullrich, Luis Petri, ministro de Defensa.

Como ministro de Interior, Guillermo Francos será el encargado de establecer enlaces con los gobernadores. Se trata de un exdirectivo de la Corporación América que a fines de los años '90 ocupó una banca en el Congreso como diputado por Acción por la República, el partido del exministro de Economía Domingo Cavallo.

Además, Francos representó al gobierno de Alberto Fernández en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En tanto, los Ministerios de Educación, Trabajo y Desarrollo Social serán absorbidos por una sola cartera denominada Capital Humano, que dirigirá Sandra Pettovello, periodista y licenciada en Ciencias de la Familia, que fue vicepresidenta de la Unión del Centro Democrático (Ucedé).

Al frente del Ministerio de Justicia estará el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona, quien adquirió notoriedad en la década de los '90 al asumir la representación legal de Guillermo Coppola. Cúneo también representó legalmente a los hermanos Amira y Emir Yoma, excuñados del exmandatario Carlos Menem, entre otras figuras.

En tanto, quien encabezará el Ministerio de Relaciones Exteriores será Diana Mondino, exdirectora de Relaciones Institucionales y profesora universitaria de Finanzas. Por su lado, el ministro de Infraestructura será Guillermo Ferraro, quien fue subsecretario de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires durante la gestión del exgobernador Antonio Cafiero (1988-1991), subsecretario de Industria en la administración del expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003), y asesor del ministerio de Hacienda porteño en 2009 durante la gestión de Macri (2007-2015), entre otros.

BCRA y Anses

También fueron anunciados quienes encabezarán otros organismos de relevancia, como Santiago Bausili, al frente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Osvaldo Giordano será titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

AFIP e YPF

En el gobierno de Javier Gerardo Milei, Horacio Marín quedará al frente de la empresa YPF. Además, Florencia Misrahi será la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Esteban Leguizamo, de PAMI, la obra social de los jubilados.

> Las reglas de protección aeroespacial

El Gobierno nacional estableció ayer las reglas de protección aeroespacial, en el marco de la ceremonia de traspaso del mando presidencial de Alberto Fernández a Javier Milei, que se realizará hoy en la ciudad de Buenos Aires. Participarán presidentes extranjeros.

Las disposiciones quedaron establecidas en el decreto 734/2023 publicado ayer en el Boletín Oficial, con la firma de Alberto y del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. "Resulta necesario ampliar las reglas de protección aeroespacial, regulando la intensidad en el uso ante las distintas situaciones que se presenten", dice los considerandos del decreto. Según indica la norma, "está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados 'hostiles'". Asimismo detalla el "empleo de las armas en cumplimiento de una misión y que por su naturaleza inherente puede llegar a ser letal" y precisa que "su utilización implica el empleo de poder de fuego de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria".

¿Se cierra o no?

El nuevo presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aclaró que el organismo no cerrará sus puertas, como lo había anunciado Javier Milei durante la campaña presidencial. “No cierra el Banco Central. Mientras yo esté ahí, no cierra”, declaró.