La Iglesia rechazó ayer el proyecto del Gobierno para bajar la edad de punibilidad de los menores de 16 a 14 años, al considerar la iniciativa como una ‘solución inmediatista y de cortoplacismo‘, y reclamó en este tema ‘crecer en la corresponsabilidad en todos los sectores de la sociedad‘.



La Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pastoral Familiar, a través del Área de Niñez y Adolescencia, se sumó al debate mediante un documento titulado ‘Imputabilidad: ¿bajar la edad o subir la corresponsabilidad?‘, en el que hace una mirada ‘reflexiva‘ desde el magisterio del papa Francisco.



‘En lugar de bajar la edad (solución inmediatista y de cortoplacismo) hay que crecer en la corresponsabilidad en todos los sectores de la sociedad‘, sostuvo, y agregó: ‘Acompañemos a nuestros niños y adolescentes a vivir sus etapas de crecimiento, en un contexto familiar sano y seguro‘.



El organismo episcopal aseguró que ‘seguirá habiendo lamentablemente‘ casos de delitos perpetrados por menores, por lo que consideró que ‘es tiempo de mejorar los Institutos de Menores, que no sean escuelas del delito, sino espacios de contención, educación y de reinserción social‘.



‘Los argentinos somos buenos e ingeniosos en muchas materias, ¿lo seremos en nuestra corresponsabilidad? Es nuestro deseo‘, se expresó en el documento. La comisión episcopal pidió despejar el estigma por el cual se considera a la pobreza y la miseria como ‘sinónimos de delincuencia‘. Asimismo, llamó a oír los gritos: ‘¡Ni un pibe menos por la droga!‘.



Y citó palabras del cardenal Jorge Bergoglio de octubre de 2005: ‘Nunca la niñez abandonada; nunca la adolescencia y la juventud marginada‘. ‘El no y el nunca se deben transformar en el ¡sí a la vida!‘, demandó.



A principios de enero, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones reclamó que el debate por la baja de la edad de punibilidad no se centre ‘solamente en la persecución estatal‘ de adolescentes en conflicto con la ley y exigió que se incluyan otras perspectivas sociales y jurídicas.



A principios de enero, el ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó que el Gobierno impulsará modificaciones del régimen penal juvenil, que incluye bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, pero aclaró que el proyecto será discutido con especialistas y recién será presentado luego de las elecciones legislativas. DyN