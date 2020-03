“Relata que el médico de cabecera del Sr. T., al indicarle efectuarse el tratamiento de quimioterapia a causa de un cáncer detectado, le anticipó que tal práctica era sumamente invasiva y que podía afectar su capacidad reproductiva. Que por tal motivo, la aquí peticionante y el Sr. T. decidieron proceder a la criopreservación de semen de aquél”. Hasta acá, la historia se parece a muchas. Pero el hombre murió, su esperma quedó congelado y ella, luego de un tiempo, decidió que quería tener un hijo de ambos. Sería el primero.

Entonces pidió a la Justicia realizar la práctica de Fertilización Post Mortem utilizando sus óvulos y el material genético de él. Sin embargo, la justicia Civil, en un fallo emitido en los primeros días de febrero, le negó esa posibilidad.

La decisión fue de Myriam Cataldi, magistrada del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 7. En el dictamen (publicado por elDial.com), la jueza concluyó que, al no haber quedado un “consentimiento informado expreso” del cónyuge, autorizar la Fertilización Post Mortem (FPM) hubiera afectado “a todas luces, los derechos personalísimos del difunto, entendidos como aquellos que están íntimamente ligados con la persona y que son, por naturaleza, inherentes a ella y su dignidad a la vez que intrasmisibles”.

Así, mientras el dictamen explicita que "la peticionante hace saber que se encuentra pagando mensualmente el abono a fin de mantener la criopreservación de gametos", deja en claro que ninguna decisión personalísima puede ser tomada "sin la opinión ni actuación de su titular".

El fallo, un dedicado texto de casi 50 páginas, exhibe los pormenores de un debate bioético álgido, lo que es obvio si se toman en cuenta las distintas posturas en tensión y preguntas elementales (pero relevantes) como "¿es cuestionable que querramos concebir hijos más allá del plazo de nuestra vida?". Si bien tranquilizaría encontrar una luz en el plano normativo, el vacío legal deja la solución de estos casos a la discrecionalidad del juez de turno.

La jueza Cataldi plasmó esa dificultad en el fallo, a través de un pedido explícito al cuerpo legislativo nacional: “… se está ante una laguna del derecho en una temática que es de gran importancia y que, mal que le pese a los legisladores, existe en el mundo real; razón por la cual -a mi criterio- resulta imprescindible que la FPM sea expresamente regulada, estableciendo los requisitos que la legislación considere pertinentes, siendo respetuosa de los derechos de todos los involucrados”.

Marisa Herrera es doctora en Derecho (UBA), investigadora independiente del CONICET, especialista en Derecho de Familia y una de las redactoras del nuevo del Código Civil y Comercial de la Nación. En diálogo con Clarín, admitió que “la filiación post mortem es una figura que quedó sin regular”, por lo que “es una cuenta pendiente, y este tipo de fallos dan cuenta de la necesidad de llenar este vacío legal, a fin de evitar conflictos que se tengan que dirimir en la Justicia”.

En cuanto a este caso particular, Herrera se mostró de acuerdo con el dictamen de Cataldi. "Se pone como argumento de peso la voluntad de procreación exteriorizada en el pertinente consentimiento informado”, señaló.

Una de las premisas que sostuvieron la decisión de la jueza es que el “consentimiento informado expreso” no puede reemplazarse con el “consentimiento presunto”. Siguiendo la letra del fallo, Herrera aclaró que la "presunción" conduciría a una inseguridad jurídica, que a su vez tendría consecuencias de peso en temas como el derecho hereditario y el apellido.

Además, explicó, “el fallo reafirma la centralidad de la dupla inescindible entre voluntad procreacional y consentimiento informado. ¿La persona lo prestó?”, se preguntó Herrera, invocando conceptos que en el último tiempo se vinieron escuchando en debates paralelos, como la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Al respecto, la abogada planteó una reflexión interesante: "La libertad es el derecho que está en todos los temas, tanto en el derecho a la reproducción como a la no reproducción”.

Superar la adversidad

Desde 2011, la Justicia falló en ocho pedidos de Fertilización Post Mortem, que apelaron a distintas técnicas de reproducción humana asistida: en cuatro ocasiones (incluyendo esta) la solicitud se hizo por gametos (células sexuales) congelados o, en la jerga, criopreservados. En dos, por embriones, también criopreservados. Y en otros dos se pidió la extracción compulsiva de semen de la persona fallecida, lógicamente en función de un consentimiento previo.

El tema es perturbador. ¿Qué dispositivos subjetivos se ponen en marcha para optar por una solicitud así ante la Justicia? ¿Qué se pone en juego? La Facultad de Psicología de la UBA tiene una práctica profesional y proyectos de investigación enfocados en estos temas. Desde ese ámbito opinó Juan Michel Fariña, titular de la materia "Psicología, Ética y Derechos Humanos".

"La ciencia está para permitirnos afrontar la adversidad con nuevos recursos. La ética es justamente el dispositivo de pensamiento que permite dirimir cuándo aplicarla y cuándo no. La oportunidad de que una madre recupere el valor y la función de un padre que no está físicamente representa un gesto que no debe ser desestimado", apuntó el experto.

Según él, es clave el deseo de transmitir un legado: "La fecundación post mortem se aplica en casos en los que existe la voluntad procreacional pero que, por una fatalidad, ésta se vio impedida. En este caso, si bien el padre falleció, se espera que la madre transmita la función y el legado de este hombre al hijo o hija por venir".

Pero "es un recurso de aplicación compleja, desde el punto de vista psicológico", dijo, y apuntó: "El carácter genuino -o no- de este deseo debe ser analizado cuidadosamente y a través de herramientas conceptuales idóneas".

En ese sentido, Michel Fariña concluyó con una recomendación puntual: "Lo aconsejable es la espera de un tiempo de al menos dos años entre el fallecimiento y la gestación, para asegurar que el trabajo de duelo pueda realizarse, de modo de ofrecer las mejores condiciones psicológicas para la aplicación de la tecnología".