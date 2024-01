A los ponchazos y con final todavía abierto para los capítulos más polémicos. Así llega hoy al recinto de la Cámara de Diputados para la media sanción la Ley Ómnibus. Se trata de un conjunto de unas 500 leyes que constituyen la hoja de ruta del Gobierno libertario pero que sufrió reiteradas bajas a lo largo del debate con la oposición, entre ellas, todo el capítulo fiscal, la columna vertebral de la norma y el eje clave sobre el cual giraba el plan de "déficit cero" que se marcó como meta el presidente Javier Milei. De esta manera, no se tratarán los capítulos del dictamen de mayoría que establecían un aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones desde abril, el blanqueo de capitales, los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria.

Este era el menú con el que Milei esperaba recaudar los fondos necesarios para poder enderezar la economía sin emitir y mantener a raya el gasto del Estado. Ahora, todo está por verse. Además, el debate en el recinto, que abarcará unas 30 horas, viene acompañado de un clima de máxima tensión con los bloques y gobernadores dialoguistas de la oposición que darán quorum, apoyarán en general la aprobación de la ley, pero discutirán en particular cada artículo de la ley que todavía generan controversias. Este escenario de ebullición tocó su punto máximo en las últimas horas del lunes y todo el día de ayer después de la desmentida, por parte del Gobierno nacional, sobre un acuerdo con los gobernadores para coparticipar el Impuesto PAIS, que, según los caciques provinciales y un puñado de legisladores, se había cerrado durante la reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, la tarde-noche del lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Tras la desmentida que ayer confirmó el vocero presidencial, puso de los pelos a los gobernadores porque sintieron que fueron ninguneados y que, de alguna manera, quedaron ante la prensa, sus pares y la ciudadanía como mentirosos. El Gobierno "jamás puso en discusión" coparticipar el impuesto PAIS, aseguró Manuel Adorni en su tradicional conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.

"Adorni no estuvo en la reunión. Es un empleado que le dicen lo que le contaron y son frases desafortunadas de un Gobierno que parece que no se quiere dejar ayudar", señaló -muy molesto por lo ocurrido- el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Y afirmó que el tema del impuesto PAIS fue un "tema central de la reunión" pero indicó que "no tenemos que echarle nafta al fuego, tenemos que echarle agua".

En este contexto, el presidente del bloque de diputados nacionales radicales, Rodrigo De Loredo, afirmó ayer que la UCR dará quorum para habilitar el debate del proyecto de ley "Bases" en la Cámara baja y confirmó que "acompañará en general" esa iniciativa para darle al Gobierno "las herramientas que necesita", aunque exigió al oficialismo que sea "una sesión razonable", sin "circos romanos".

Horas antes, el que reveló la bronca de los mandatarios de Juntos por el Cambio y los legisladores dialoguistas fue el diputado nacional Nicolás Massot, que advirtió en declaraciones radiales que "nos dijeron una cosa cara a cara y por Twitter nos dijeron otra. Lo de coparticipar el impuesto PAIS era algo que habíamos hablado entre las 40 personas que estuvimos en el CFI. Lo podemos atestiguar. Así, es realmente muy difícil avanzar", remarcó el diputado que integra la bancada que encabeza el diputado nacional Miguel Pichetto.

Massot hasta puso en duda que hoy hubiera sesión para tratar la ley en Diputados en medio del río revuelto. Pero sí habrá, y lo que salga puede definir el rumbo del gobierno de Javier Milei.

Lavado de activos

El proyecto de ley remitido al Senado en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del Lavado de Activos será hoy analizado por un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores.

> Piqueteros irán a pedir a los súper

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizará este jueves a supermercados para pedir comida y contra el "corte en la asistencia alimentaria" a comedores que, según denunció, hizo el Ministerio de Capital Humano. Esa cartera, que dirige Sandra Pettovello, informó ayer que está "trabajando en transparentar la política alimentaria" oficial y que "se está realizando una auditoría presencial de los comedores que reciban asistencia, así se podrá corroborar su existencia, controlar su funcionamiento, infraestructura y obtener el listado de los beneficiarios".

> No hay retraso en fondos de salarios

El Ministerio de Economía informó ayer que los fondos para el pago de los sueldos de enero en universidades y organismos descentralizados se transfirieron en tiempo y forma para que no existan demoras al momento de liquidarlos. "Desde que arrancó esta gestión, se decidió transferir los sueldos a las universidades y organismos descentralizados antes del fin de mes previo", destacaron. En este sentido, se aclaró que en función de este mecanismo de transferencia "si los sueldos (de enero) no se pagan en tiempo y forma es por decisión propia de cada organismo o universidad".