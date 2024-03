El Gobierno nacional definió que convocará para este viernes a todos los gobernadores a la Casa Rosada para avanzar con la firma de un preacuerdo de políticas de Estado y para discutir el paquete de reformas que se enviará al Congreso, además de un posible pacto fiscal.

Así lo definieron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Guillermo Francos, quienes se reunieron ayer en Balcarce 50, en Casa Rosada, para analizar las condiciones de la invitación anunciada días atrás por el propio Javier Milei.

Según medios nacionales, había varias opciones sobre la mesa: una alternativa era separar a los mandatarios provinciales en distintos grupos y recibir primero a los de Juntos por el Cambio, que son más cercanos al oficialismo, y luego al resto. Otra posibilidad era dividirlos por región.

Sin embargo, durante el encuentro se consideró que era más conveniente reunir a todos los gobernadores en una única fecha para tratar de llegar a un consenso general y buscar superar las diferencias.

Algunos líderes locales estaban todavía definiendo la postura que tendrán ante la invitación, aunque en principio estarían dispuestos a ir a la Casa Rosada a escuchar lo que tengan para decir Posse, Caputo y Francos.

En el caso de los gobernadores de Juntos por el Cambio, por ejemplo, había posturas encontradas por la falta de agenda de temas que se tratarán durante la reunión, aunque algunos de ellos incluso ya tenían borradores propios del pacto fiscal para entregarle al ministro de Economía, con los pedidos de sus respectivas provincias.

"El pacto es algo superior a una ley. El tratamiento de la Ley Bases exhibió un desacuerdo entre el Gobierno y los diputados. Tenemos que llegar a un acuerdo fiscal entre Nación y las provincias", comentó recientemente el titular de la cartera de Interior.

La decisión de convocar a un encuentro de las partes para tratar todos los temas al mismo tiempo -reformas, pacto fiscal y políticas de Estado incluidas en el Pacto del 25 de mayo-, es la nueva estrategia del Gobierno para tratar de saldar las diferencias lo antes posible. Se prevé que este viernes se discuta la distribución de algunos impuestos -como Ganancias y PAIS- y buscar apoyo de gobernadores para que se aprueben los proyectos que pretende el presidente.

Pequeñas leyes

Algunos gobernadores no descartan proponer en adelante un esquema de varias leyes más pequeñas que contengan un solo tema. Que cada ley esté dedicada a una problemática particular y no se incluyan varias reformas en una sola, según medios nacionales.