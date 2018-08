Si bien el aumento de la divisa norteamericana ayer dejó sin aliento a los sanjuaninos -la cotización en San Juan saltó a $35,50-, parece que aún no llegó al techo y seguirá su escalada alcista. La mayoría de los economistas sanjuaninos consultados creen que la divisa verde rondará los $40 a fin de año y avizoran un panorama complicado para la economía. No tanto por las variables macroeconómicas como señalan algunos; sino por la desconfianza en el rumbo económico y la falta de credibilidad de los mercados.



El economista Americo Clavel puso la vara alta: "va a estar a $45" dijo y agregó que subirá ""como en la época de Alfonsin, que crecía más que la inflación". Muy pesimista, indicó que al no existir políticas nacionales de crecimiento ""va a haber imposibilidad de pago", aseguró que hay "ambiente hiperinflacionario previo" y que "están dadas todas las condiciones para entrar en default". Consideró que no dará resultados el adelantamiento de fondos que Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional para cumplir con el programa financiero. "Estuvo mal volver al FMI, nos lleva a un proceso de dolarización asimétrica, con precios de tarifas y combustibles en dólares y salarios en pesos que han perdido más de la mitad de capacidad de compra", opinó. Tras ajustar sus previsiones respecto al valor de la divisa, el economista Eduardo Coria Lahoz dijo que ""con un dólar a $42 desaparecerán las tensiones en el mercado cambiario porque ese es el valor de equilibrio entre los activos y pasivos del Banco Central". Agregó que dentro de ese valor como techo máximo quedarán contenidas todas las variables externas que pueden afectar al peso, como son la devaluación de Brasil y Turquía y la guerra comercial de China y Estados Unidos. ""Cuando llegue a $42 el contexto externo ya no interesa", aseguró y agregó que estuvo bien adelantamiento de fondos que hizo ayer Macri al FMI ""para que desaparezcan las tensiones financieras". La economista y consultora independiente Laura Rópolo consideró que no hay salida ""fácil" ante un escenario recesivo, con inflación y devaluación como el actual, pero se mostró esperanzada en que ""hay herramientas para manejar la tormenta". Sin embargo, agregó que la falta de confianza a la gestión de las finanzas "es muy grande" y lamentablemente para el bolsillo "se corrige vía precios". Rópolo ve un dólar "mas cercano a los $35" hacia fin de año. La economista Lucila Avelin dijo que espera las medias que tomará el Gobierno para contener la suba del dólar, pero consideró que ""va a seguir subiendo" en el 2018 "e inevitablemente va a repercutir en inflación". En cuanto a la desconfianza generalizada de los mercados, opino que el rumbo dependerá del uso que se le dé a los dólares que adelantará el FMI. "Si se siguen destinando al mercado financiero, sin buscar reactivar la economía real, vamos a seguir con un escenario muy similar al actual", aseguró.



Por su lado, Jorge Dávila analizó que el dólar estará sobre los $38 a $40 a fin de año. Dijo que Argentina siempre ha sido un país que no genera la cantidad de dólares que demanda su mercado "y ante cada desacople entre los dólares que entran y que salen se generan este tipo de corridas". "Se suma que el argentino está acostumbrado a ahorrar en dólares y en crisis busca refugiarse en esa moneda, que además aparecen los problemas en el frente externo que provocan la huida de dólares de países emergentes como éste , se desabastece más el mercado y confluye en esta estampida", explicó. Justificó que se haya acudido al FMI ante la falta de financiamiento barato en el exterior pero agregó que "falta credibilidad en que las medidas que lleva adelante el gobierno puedan sostener un plan económico viable".

Las opiniones

LUCILA AVELIN - Economista

Con el tema del FMI, al mercado no le generó confianza porque el dólar subió bastante. La clave estará en el destino de los dólares que lleguen. En diciembre estacionalmente sube el dólar, imagino un precio muy alto y con una inflación por encima del 32 %.

AMÉRICO CLAVEL - Economista

"Creo que la divisa va a llegará a 45 pesos porque como no hay dólares va a subir como en la época de Alfonsin, que crecía más que la inflación. En la era Macri creció un 70% y la tasa de inflación fue superior. Hoy la devaluación será superior".

JORGE DÁVILA - Economista

"En todo este temporal que afecta a varios de los emergentes, Argentina resulta ser uno de los países más perjudicados porque no nos creen y falta credibilidad en que las medidas que lleva adelante el Gobierno puedan sostener un plan económico viable"

EDUARDO CORIA LAHOZ - Economista

"El dólar de equilibrio está en $42. Argentina tiene un acuerdo marco con el FMI por 52 mil millones y había recibido 15 mil, el resto lo iba a pedir en caso de que fuera necesario. Lo ha hecho ahora para que desaparezcan las tensiones financieras".

LAURA RÓPOLO - Economista

"No veo tan nefasto el panorama en términos objetivos, hay un programa de medidas. Lo que sí hay una expectativa y un humor por el parate de la economía del país que es lógico en situaciones así, más fuerte que la situación real. Pero no lo veo catastrófico".