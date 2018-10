Sergio Massa. Consideró que "los nuevos tarifazos expresan la insensibilidad del Gobierno, que una vez más se aparta de los razonable".

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados presentaron ayer un pedido de sesión especial para el próximo jueves 18, a fin de debatir los proyectos de derogación de la resolución que impuso el pago de una cuota extraordinaria a las facturas de gas, para compensar a las empresas por la devolución del peso.



La solicitud fue realizada por la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, y acompañada por diputados del Frente para la Victoria, de Argentina Federal, el bloque puntano que responde a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, del Movimiento Evita, de Compromiso Federal y el Frente de izquierda.



La cantidad de bancadas que se unieron le garantizan a la oposición poder conseguir el quórum reglamentario para sesionar, ya que reúnen al menos 129 legisladores, y pone al oficialismo en la difícil situación de tener que trabar el tratamiento del proyecto. Por lo pronto, el desafío de la oposición es llegar al recinto con un dictamen de comisión para asegurarse la aprobación. Si no hay dictamen, la oposición se enfrenta a la difícil misión de conseguir los dos tercios de los votos para darle media sanción y forzar al Senado a su tratamiento.



De lograr aprobar la iniciativa, la oposición pondrá a Mauricio Macri en otra situación crítica como la anterior embestida por la suba de las tarifas: el Presidente se vería forzado, otra vez, a recurrir al veto para frenar la iniciativa.



El gobierno nacional publicó el viernes pasado una resolución para cobrar una cuota extraordinaria en la factura de gas, que se podrá pagar en 24 cuotas para compensar a las empresas del sector por la devaluación del peso.



En promedio se deberá pagar unos 90 pesos mensuales desde enero de 2019. Esta medida ya tiene su consecuencia en la Justicia: el fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel. Ayer, el funcionario adelantó que se presentará ante la Justicia para defender los nuevos incrementos del valor del gas.



Iguacel volvió a explicar que dentro de las opciones disponibles se dispuso espaciar la suba en 24 cuotas e indicó que si no se hacía de esta manera "en vez de 34,7%, el incremento hubiera dado el 200%". Asimismo, explicó que "si no respetamos los contratos, el que pagó 3.000 pesos de factura si era gas de Bolivia hubiera pagado 6.000 y si era importado con barcos 9.000".



En este contexto, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró que los nuevos aumentos en la tarifa de gas y la resolución por la cual se dispone la compensación a las empresas energéticas son "tarifazos que expresan la falta de sentido común y la insensibilidad del Gobierno".



Para Massa, "con este nuevo tarifazo el Gobierno demuestra que desconoce, o peor, que no le importa lo que le está pasando a la mayoría de los argentinos. El Gobierno defiende al FMI, a las empresas y a sus propios intereses; y a quien no defiende es a los argentinos que están sufriendo porque no llegan a fin de mes".





Habló Macri:

"Gracias por creer", a pesar del "ajuste"

Sin nombrar el aumento retroactivo de 24 cuotas que los consumidores deberían pagar por el gas desde enero, y que abrió un nuevo frente del Gobierno con la oposición, el presidente Mauricio Macri agradeció ayer a los argentinos "por creer" a pesar del ajuste.



Concretamente el Presidente dijo: "Gracias por creer, gracias por creer en este país, sobre todo ahora que cuesta, en este momento tan difícil donde hay que ajustarse para llegar a fin de mes" y ratificó que "estamos en el camino correcto, diciéndonos la verdad".



Macri realizó estas declaraciones al inaugurar el tercer Metrobus de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la localidad de Morón, acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.



En su breve mensaje, Macri remarcó "las cosas que los argentinos somos capaces de hacer trabajando juntos, sin agredirnos", como los Juegos Olímpicos de la Juventud y señaló que "a eso tenemos que comprometernos todos, cada vez más, y sobre todo ahora que estamos pasando un momento difícil".



El Presidente apuntó que ahora "es cuando más tenemos que confirmar que estamos convencidos de que tomamos el camino correcto: el de la verdad, transparencia, el del trabajo en equipo".



En ese marco, pidió a la población seguir "trabajando juntos, sin decirnos mentiras, sin decir que las cosas pueden ser gratis, para después encontramos con una deuda tremenda". Esta situación, dijo, se "enfrenta con coraje".



El Presidente destacó la "inversión inédita en nuestra historia en términos de transporte" y mencionó obras de pavimentación, rutas, autopistas, puentes, bajo niveles, viaductos, aeropuertos como el de El Palomar, puertos, trenes". Esas obras, dijo, "son hasta 40 por ciento más baratas".



>Amparo de San Luis

El fiscal de Estado, Eduardo Allende, informó ayer que la provincia de San Luis presentará en las próximas horas un recurso de amparo ante la justicia federal contra la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece cobrarles una compensación a los usuarios en las facturas de gas.