El oficialismo fracasó en la tarde de este martes y no pudo tratar en el recinto del Senado el pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner realizado por el juez Federal Claudio Bonadio. El Senado no pudo sesionar para tratar el desafuero por falta de quórum, como había anticipado Clarín.

Cuando el presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, levantó la sesión sentados en sus bancas había solo 26 senadores sobre un total de 72 (el quórum se logra con 37).

A la hora de la sesión en sus bancas solo estuvieron sentados los senadores de Cambiemos (estuvieron 24 de sus 25 miembros; el único ausente fue el correntino Pedro Braillard Poccard), la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann.

Ningún diputado del PJ o de otros bloques opositores bajaran al recinto a dar quórum.











Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, dijo a Clarín: "Quiero dejar absolutamente claro que la posición nuestra es que no somos parte de ningún pacto de silencio y que estamos en contra de que las cosas no se traten nunca para proteger a otros colegas. Queremos que quede claro que no estamos en eso y damos testimonio de eso".

Pinedo, además, subrayó que desde el Senado se le habían enviado notas al juez y al Tribunal Oral Federal 8 y que se había consultado a expertos antes de buscar tratar en el recinto el pedido de desafuero de la ex presidenta.

"Se buscó garantizar absolutamente que la decisión se tomó sobre base judicial y que no hay persecución política, como sostiene un sector de la oposición", sostuvo Pinedo.

El pedido de desafuero es en el marco de la causa de encubrimiento en el atentado a la AMIA.