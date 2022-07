El chineo es abuso sexual infantil- #BastadeChineo, es el nombre de la campaña que lanzó esta semana la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), junto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Gobierno de la provincia de Salta, para concientizar sobre este tipo de violencia, que además tiene un componente racial, ya que se ejerce sobre mujeres y niñas de pueblos originarios.



El objetivo de la iniciativa es sensibilizar sobre lo que se conoce como "chineo", que consiste en la violación sexual cometida contra niñas y adolescentes de pueblos originarios, mayormente en las provincias del norte del país y en varios puntos de América Latina.



Son ataques planificados y perpetrados por varones en grupo.



"Es un ataque sexual a niñas, de abuso, por parte de grupos de varones adultos, que pone en evidencia concepciones que tenemos que desterrar, la concepción colonialista del criollo sobre las personas de pueblos originarios, la condición patriarcal, las mujeres como objeto, y el desconocimiento de que las niñas tienen derecho a una protección especial", dijo Gabriel Lerner, titular de la Senaf.



Contó que a partir del diálogo del organismos con entidades que trabajan en territorios originarios "entendimos la necesidad de armar una campaña colectiva y articulada para abordar esta problemática desde las diversas dimensiones".



El lanzamiento de la campaña fue en la localidad salteña de Santa Victoria Este, en el marco de la inauguración del Espacio Cultural "Otamsek wet is", junto a la Orden Franciscana de San Ramón para la Nueva Orán, que trabaja con la Senaf en proyectos destinados a la comunidad.



Con la campaña "ponemos en discusión un tema del cual no se habla, que está naturalizado en comunidades en las que nuestras niñas y adolescentes no son vistas como sujetas de derecho sino como cosas. Hay una articulación importante con autoridades nacionales, provinciales, interministeriales, con actores locales, en las que se va empezando a hablar de esta cuestión y eso ya es un paso muy importante", destacó Carina Iradi, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta.



Como parte de esta iniciativa, los equipos de la Senaf organizaron también una jornada interinstitucional "en la que se avanzó en el trabajo del diseño de rutas de denuncia y respuesta integral, articulada y eficaz ante estas situaciones", informó el organismo en un comunicado.



También habrá equipos de la Secretaría, este fin de semana, en el Festival del Trichaco así como en los espacios públicos de distintas localidades aledañas realizando acciones de sensibilización y de difusión de la Línea 102 especializada los derechos de las infancias y adolescencias, además de hacer distribución de materiales y desarrollo de propuestas lúdico-recreativas y deportivas para chicas y chicos y sus familias.



En mayo último, el Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, que sesionó en Salta, pidió que se tipifique al chineo como un crimen de odio, además de considerarlo una violencia sexual hacia mujeres y niñas.