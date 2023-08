La interna de Juntos por el Cambio (JxC) volvió a encenderse hoy luego de que la precandidata presidencial Patricia Bullrich afirmara que "si el consenso es para dejar todo igual, no es consenso, es una rendición", mientras su adversario en el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, se distanció del exmandatario Mauricio Macri al reiterar que quiere "construir una mayoría amplia y sólida".



"Si el consenso es para dejar todo igual, no es consenso, es una rendición. Yo creo que el consenso siempre se busca, pero tiene que ser para avanzar", dijo Bullrich al visitar la ciudad de Victoria, en Entre Ríos.



La líder del grupo de "los halcones" del PRO planteó sus diferencias con Larreta al señalar que está de acuerdo en que "el consenso" sea para "modernizar leyes laborales" o impulsar "un pacto fiscal", pero no "para dejar la Argentina como está".



"Si el consenso es para modernizar leyes laborales, donde hoy tenemos 8 millones de personas afuera del sistema laboral, vamos a avanzar. Ahora, si el consenso es para dejar la Argentina como está, con piquetes, con bloqueos, sin crecer hace 13 años, eso no es consenso, eso es continuidad", detalló.



Más temprano, en declaraciones a Radio Dos, la exfuncionaria de la Alianza defendió su posición de querer tomar medidas "radicalizadas" en caso de arribar a la Presidencia.



"Hay que ser radical para sacar a los narcos de Rosario, ¿o piensan que los van sacar negociando? Hay que ser radical para sacar los teléfonos de las cárceles, es necesario tener políticas fuertes, decididas, que no tiemble el pulso para llevarlas, tengo la fuerza y la convicción para hacerlo", señaló.



Bullrich agregó que impulsará "cambios que duren, que sean de largo plazo, para que cosas no reboten y vuelvan, ser fuertes, firmes, ir contra los enemigos que destruyen el país, ser contundente en las resoluciones".



Por la tarde, la exministra de Seguridad realizó un acto de cierre de campaña en el Parque España, en la ciudad santafesina de Rosario, donde reafirmó su intención de generar "un cambio profundo, a fondo, decidido y valiente que necesita la Argentina" y que su propuesta es "hacer una alianza verdadera con el pueblo Argentino".



"Y esta crisis es tan profunda que, entonces, tan profundo tiene que ser el cambio que realicemos. Solo con un cambio profundo vamos a salir de trece años sin crecer, de estancamiento y decadencia", remarcó.



Por su lado, Larreta le contestó al fundador del PRO Macri, quien anoche confesó compartir con Bullrich su "visión" de implementar medidas "para un cambio inmediato y profundo" y señaló "diferencias" con el alcalde porteño porque busca ampliar el espacio con dirigentes "responsables de la degradación argentina".



"Mauricio Macri tiene todo el derecho de dar su opinión, somos muy respetuosos. Yo estoy convencido de la necesidad de construir una mayoría amplia y sólida", dijo Larreta durante un acto en la localidad cordobesa de Salsipuedes, donde presentó propuestas para que Argentina "se desarrolle a nivel federal".



Allí, el referente del sector de "las palomas" del partido amarillo argumentó su estrategia de "amplitud y ampliación" al indicar que sus propuestas "requieren leyes en el Congreso" y "las leyes se votan por mayoría".



"Sin leyes no hay cambios. Y si no hay cambios nos hundimos como país", agregó.



Larreta ejemplificó su postura con los gobernadores electos Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) e Ignacio Torres (Chubut), quienes son dirigentes que "vienen de partidos provinciales" y que se sumaron a JxC para formar "frentes bien amplios".



El alcalde porteño compartió el acto junto a esos mandatarios electos; a su compañero de fórmula, Gerardo Morales; al gobernador elegido en Jujuy, Carlos Sadir; y al candidato a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.



Previamente, en declaraciones a Radio Boing, Larreta reiteró que cree "en los hechos" y no "en los gritos desde la tribuna", en alusión al tono de campaña de Bullrich.



"El domingo la gente tiene que elegir entre la violencia política o las propuestas y los hechos concretos. Tiene que elegir entre el hablar y el hacer. Entre la improvisación y los títulos o las propuestas elaboradas, concretas, con el cómo de cada cosa, que es tan importante", explicó.



Este nuevo cruce entre ambos presidenciales se da luego de que ayer ensayaran una tregua en la interna, al reunirse con Mauricio Macri y el único postulante del PRO a la Jefatura de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien respaldaron con una foto conjunta a días de las PASO.



En este contexto, la líder de "los halcones" recibió el apoyo del extitular de la Cámara de Diputados durante el Gobierno de Macri, Emilio Monzó, a quien le agradeció en sus redes sociales.



"En Victoria, Entre Ríos, junto a Emilio Monzó, para mi un orgullo, porque es uno de los mejores políticos de la Argentina", dijo la exministra en un video publicado en Twitter.



La foto de Bullrich con Monzó aparece como una respuesta de este sector a los apoyos que había cosechado la semana pasada Larreta, quien sumó los respaldos tanto del diputado Facundo Manes como de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.



Además, desde el equipo de campaña de la precandidata también difundieron pancartas electorales de la provincia de Corrientes donde se ve a la fórmula Bullrich-Petri acompañada por el gobernador provincial, el radical Gustavo Valdés.



De confirmarse este respaldo, Bullrich sumaría así a otro gobernador de la Unión Cívica Radical (UCR), luego de haber obtenido el apoyo del mandatario de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Alfredo Cornejo, candidato a volver al poder en esa provincia cuyana.



Mañana, la exministra realizará un cierre de campaña a las 18.30 en la Plaza de la Música de la ciudad de Córdoba, previo a su último acto en el partido bonaerense de Lanús.



Por su parte, Larreta participará de un acto en Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en Rosario y luego acompañará al precandidato a la gobernación de Entre Ríos de JxC, Rogelio Frigerio, en su cierre de campaña en esa provincia.